Científicos expresaron preocupación ante el Parlamento porque la ANII no ha planificado ejecución de US$ 10.000.000

El astrónomo Gonzalo Tancredi asistió esta semana al Parlamento en representación de Investiga uy, entidad que nuclea a los investigadores en ciencia y tecnología en Uruguay. El motivo de esta visita es la preocupación de la comunidad científica porque la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) aún no ha planificado la ejecución de más de $ 500.000.000.

"Nos preocupa que del presupuesto que fue asignado por el Parlamento en la Rendición de Cuentas 2021-2022 una parte importante de ese dinero no ha sido planificado por la ANII tanto en el año 2023 como ahora en el 2024", sostuvo Tancredi en rueda de prensa. El astrónomo subrayó que "en términos de investigación e innovación" más de $ 500.000.000, unos US$ 10.000.000, "no fueron asignados ni planificados".

"Hay una necesidad de equipamiento de mediano y gran porte que es muy difícil de conseguir y que, por ejemplo, con estos US$ 10.000.000 se podría comprar por lo menos más de una decena de grandes equipos necesarios en diversas ramas del conocimiento", enfatizó. También, aseguró que con este dinero se podría "mejorar y aumentar el número de apoyos a la formación, las becas de posgrado, los posdoctorados".

"Lo que nos han dicho es que tienen planificado hacer algún tipo de ejecución parcial, pero en los hechos en lo que se muestra en estos planes operativos es que no están expresos. Entonces uno no sabe lo que va a ocurrir con ese dinero", expresó.