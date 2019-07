La tecnología que puso al hombre en la Luna

Estamos a menos de 24 horas del aniversario de la llegada a la Luna.

¿Cuál fue la tecnología que llevó al hombre a la Luna? En su momento era de vanguardia, pero hoy lo cierto es que no sólo los teléfonos que llevamos en el bolsillo tiene procesadores más elevados que el Apolo 11, si no que también lo tienen las calculadoras científicas. Son 350 veces más rápidas.

Una nota publicada en el diario El País dice que el último modelo del iPhone tiene un millón más capacidad de memoria que la computadora del Apolo 11.

Se estima que hoy con cuatro días de trabajo y 3.000 dólares se podría construir la computadora que usó la Nasa en ese momento. En ese entonces era lo más sofisticado que existió.

Precisamente que haya sido una movida tecno tan grande en ese entonces, sumado a otros factores, fue lo que hizo que en ese entonces todos tuvieran dudas de si efectivamente la NASA logró la hazaña. Nacieron muchas teorías conspirativas.

Pero si bien esta hazaña fue tan grande, ya pasaron 50 años. Logramos volver a la luna en otras cinco oportunidades, pero ¿y cómo seguimos?

Si hacemos un repaso por los logros tecnológicos más importantes del siglo veinte tendríamos que empezar con la invención de lo que sería el primer avión en 1903, que logró volar con completo éxito en 1910.

También la televisión en 1925, el desarrollo de la electrónica en general y, por supuesto, internet.

El siglo XX fue un gran siglo para el desarrollo de nuevas tecnologías, que se hicieron más finas y universales a lo largo del siglo XXI.

Todo fue muy rápido. En apenas 60 se pasó de tener un avión a llevar humanos a la superficie de la Luna.

Pero, ¿y ahora qué? Luego del proyecto Apolo, que dejó como saldo a doce astronautas caminando por la Luna, la NASA ha seguido trabajando en la exploración espacial con menos recursos económicos y poco revuelo mediático.

¿Es la llegada a Marte el próximo gran paso para la Humanidad, como diría Neil Armstrong?

Parecería que no estamos tan lejos, aunque quede a 225 millones de kilómetros. Sondas robóticas no tripuladas lograron llegar, pero todavía no hay muestras traídas desde el planeta rojo.

Veinte años. Esa es la aspiración de la NASA y empresas privadas para pisar Marte.

¿Lo lograrán? Los cientìficos son optimistas. La Luna también parecía una misión imposible y hoy ya celebramos su 50 aniversario.