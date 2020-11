Linkedin: Cómo sacarle jugo a la red social "más profesional"

Hoy LinkedIn es más una carta de presentación para un profesional, que una bolsa de trabajo. Vamos a repasar qué dicen los especialistas sobre cómo pulir LinkedIn para que sea más útil.

Algo en LinkedIn está cambiando. O al menos eso dicen los datos. Según estimaciones de Microsoft, la compañía propietaria de la red social, los usuarios están pasando más tiempo navegando dentro de la plataforma.

Esto llamó la atención de los analistas que destacan que LinkedIn se está reconvirtiendo para dejar de ser una red social a la que la gente solo va a buscar ofertas de trabajo para pasar a ser una plataforma de conexión entre profesionales, empresas y emprendedores.

Y si sos usuario de LinkedIn o te interesa empezar a explorar dentro de la plataforma, estos son algunos consejos para pulir y mejorar tu perfil.

Lo primero es mantener tu perfil actualizado. “Un perfil de LinkedIn bien cuidado es una manera importante de seguir siendo relevante. Mucha gente solo actualiza su LinkedIn cuando está buscando trabajo, por lo que no utiliza todo su potencial”, dijo una asesora de búsqueda de empleo y exreclutadora corporativa al diario The New York Times.

Además, es bueno mantener una estética prolija. Tener todos los datos actualizados respecto a tu carrera laboral y algo muy importante: la foto tiene que ser profesional y bien representativa de quién sos.

Por otro lado, los expertos aseguran que es fundamental detallar tus habilidades. “Los miembros de LinkedIn que tienen al menos cinco habilidades en su perfil tienen 27 veces más probabilidades de ser descubiertos por los reclutadores”, explicó un ejecutivo de la empresa. Y agregó: “Si no ejerciste una habilidad en los últimos cinco años, no la pongas en la lista. Algunas personas tienen toneladas de palabras clave en su perfil de LinkedIn porque quieren ser encontrados a través de una búsqueda, pero su experiencia laboral no los respalda. Eso no ayuda a nadie”.

Al mismo tiempo, la interacción dentro de la plataforma -es decir, compartir contenido, dar Me gusta y responder publicaciones- hará que tu perfil sea más visible. No obstante, hay que ser cuidadoso. “Definitivamente evita involucrarte en debates políticos o religiosos. Eso solo causa problemas y, si un reclutador o un gerente de contratación lo ve, va a cuestionar tu juicio”, detalló el ejecutivo.

Datos divulgados en agosto evidenciaron que los usuarios tienen cuatro veces más de probabilidades de acceder a una entrevista de trabajo si la solicitan dentro de los primeros diez minutos de la hora de la publicación. “Así que es útil ser rápido. Recomendamos establecer alertas de empleo para que los listados que cumplan con tus criterios específicos te sean enviados en cuanto se publiquen”, aclaró LinkedIn.