Mitos y verdades de la cafeína, el estimulante más consumido del mundo

Se estima que cada año el mundo bebe 400 mil millones de tazas de café. Los países más consumidores son Países Bajos, Suecia y Noruega. En Uruguay se consumen 239 tazas al año de café y 79 tazas de té, según un estudio del 2014.

Millones de personas en todo el mundo comienzan sus mañanas así, con el ritual sagrado de tomarse un café.

Y como buen producto de consumo masivo, el café siempre estuvo en el centro de las discusiones sobre sus beneficios o riesgos para la salud. Principalmente por uno de sus componentes más buscados: la cafeína.

La cafeína es un estimulante que actúa sobre el sistema nervioso central capaz de bloquear las moléculas que inducen el sueño. Se encuentra no solo en el café, sino también en otras bebidas, medicamentos y alimentos ultraprocesados. Sus efectos son más o menos fuertes dependiendo del consumidor, pero por lo general es de poca potencia. Tanto es así que “ni la Organización Mundial de la Salud ni los manuales diagnósticos la consideran una droga que puede derivar en trastornos por dependencia”, detalla un artículo en The Conversation, pero no por eso deja de ser una droga. Aun así, su consumo excesivo puede provocar una intoxicación, tolerancia y hasta síndrome de abstinencia.

Pero estos son los casos más extremos. Un consumo moderado, adecuado y de café de buena calidad no debería traer mayores complicaciones.

Para tener una referencia, una dosis moderada de cafeína oscila entre los 200 y 300 miligramos diarios. Una taza de café, dependiendo el método de preparación, contiene entre 80 y 100 miligramos de cafeína. Por lo que lo recomendado es un máximo de tres tazas diarias.

Vale remarcar que las cifras son relativas y dependen de varias contraindicaciones médicas que van desde insuficiencias cardiovasculares o gastrointestinales, hasta trastornos de ansiedad.

Diversos estudios probaron que la cafeína en su justa medida mejora la sensación de bienestar y el rendimiento cognitivo. Sus efectos comienzan a aparecer 15 minutos después de su consumo y pueden durar hasta 6 horas.

Por su parte, un informe publicado en The New York Times consigna “una gran revisión sobre el consumo de café y la salud humana en el British Medical Journal y encontró que la mayoría de las veces, el café se asoció con un beneficio, en lugar de un daño”. Sin embargo, los estudios no llegan a ser del todo concluyentes porque “si bien la investigación sobre el impacto del café en la salud está en curso, la mayor parte del trabajo en este campo es de observación”.