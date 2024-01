Actor que interpreta a Parrado en "La sociedad de la nieve": "La gente volvió a vivir la historia y a verlos a ellos como los superhumanos que son"

“Hay mucha gratitud por parte del público por haber contado de vuelta esta historia", dijo el artista argentino Agustín Pardella.

El actor argentino Agustín Pardella interpreta a Fernando Parrado en “La sociedad de la nieve”, la película española que narra la tragedia y odisea que vivió un grupo de jóvenes uruguayos cuando el avión en el que viajaban se estrelló en la cordillera de los Andes en 1972. ¿Cómo recibió Pardella las nominaciones que cosechó el largometraje a los Premios Óscar? ¡En plena corrida!

En entrevista con Telemundo, Pardella -que está actualmente en Punta del Este- contó que salió a correr y al ver el celular este martes se enteró de las nominaciones. “Terminé de hacer ejercicio, miré el celular y vi que estaba explotado, y dije: ‘Listo, quedamos nominados para los Óscar’”.

La película del director español Juan Antonio Bayona logró entrar en el selecto grupo de los largometrajes que competirán en los Óscar en la categoría Mejor Película Internacional. Lo hará contra "Io Capitano" (Italia), "Perfect Days" (Japón), "The Teachers’ Lounge" (Alemania) y "The Zone of Interest" (Reino Unido). El filme también consiguió una nominación en la categoría Maquillaje y Peinado.

“Estoy súper contento. Y también contento de que se haya realizado una distinción a parte del equipo por el maquillaje”, afirmó el artista. ¿Se imaginaba alguna vez estar peleando por un Óscar? “Era algo muy lejano, pero cuando estábamos trabajando, durante dos años, con un director como Juan Antonio Bayona, bajo la producción de Netflix… decís ‘chances hay’, no estamos tan lejos. Uno empieza a crear un anhelo grande, pero también hay que olvidarse; y si pasa, pasa; y si no pasa no pasa”, respondió.

Pardella contó que la noticia fue rápidamente comentada en el chat grupal que comparte con otros actores e integrantes de la película. Y que ahora está por delante el desafío de la espera hasta el 10 de marzo, cuando será la ceremonia.

“El proceso de filmación fue muy largo. Estuvimos mucho tiempo alejados de la familia, y ahora estamos reconectando. Y también disfrutando de cómo la gente está recibiendo la película que es impresionante”, dijo, y agregó: “Hay mucha gratitud por parte del público por haber contado de vuelta esta historia y en algún punto también es una revancha para estas generaciones que quizás sabían que había sucedido un accidente de unos rugbiers, pero no se imaginaban que la trascendencia humana con la que ellos habían tenido que superar los obstáculos había sido tan grande”.

¿Cómo fue representar a Parrado? ¿Ha tenido vínculo con él? “Ayer a la noche me fui a dormir mandándome mensajes con él. Nos volvimos amigos. Él es muy gracioso, es un chico molesto y yo también, entonces nos llevamos muy bien en ese sentido”, contó el actor, y agregó: “Para él y para todos los sobrevivientes es alucinante lo que está sucediendo. La gente volvió a vivir la historia y a verlos a ellos como estos superhumanos que son”.