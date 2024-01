"La sociedad de la nieve" fue nominada al Óscar en la categoría Mejor Película Internacional

El filme también consiguió una nominación en la categoría Maquillaje y Peinado.

La película española “La sociedad de la nieve” se impuso y logró entrar en el selecto grupo de los largometrajes que competirán en los Premios Óscar en la categoría Mejor Película Internacional. Competirá contra "Io Capitano" (Italia), "Perfect Days" (Japón), "The Teachers’ Lounge" (Alemania) y "The Zone of Interest" (Reino Unido).

El filme también consiguió una nominación en la categoría Maquillaje y Peinado.

La obra del director español Juan Antonio Bayona narra la tragedia y odisea que vivió un grupo de jóvenes uruguayos cuando el avión en el que viajaban se estrelló en la cordillera de los Andes en 1972.

La ola de éxito cosechada por la película ha sido inmensa, incluso fuera del universo de habla hispana. Y es que la plataforma Netflix -productora de la película- la ha impulsado a nivel mundial y ha logrado posicionarla entre las más vistas durante varias semanas.

En ese camino, la historia de los uruguayos no logró quedarse con el Globo de Oro, pero sí alcanzó la nominación a los BAFTA -los Óscar británicos-. Y ahora sumó un nuevo hito: entrar en la recta final hacia el premio que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos -los Óscar-.

“La sociedad de la nieve” fue la elegida por España para competir por un lugar entre la lista de nominadas en la categoría Mejor Película Internacional.

La 96ª ceremonia de los Óscar estará animada por el comediante Jimmy Kimmel y se celebrará el 10 de marzo en Hollywood.