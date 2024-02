Cacho de la Cruz fue declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo: "Nunca me pasó algo tan lindo", dijo

"Yo no lo tomo como cultura. Yo lo tomo como entretenimiento de un niño, un esparcimiento que lo saca de otra cosa, y enseñarle el respeto", dijo.

Cacho de la Cruz es Ciudadano Ilustre de Montevideo. El comediante, actor, productor y presentador de televisión recibió este sábado el galardón que otorga la Intendencia de Montevideo.

Arturo de la Cruz nació en Argentina pero desde muy joven se instaló en Montevideo. Figura central de La Tele, fue protagonista de programas como Cacho Bochinche y El Show del Mediodía.

Chichita, El Mago y Julio Pedemonte fueron algunos de sus personajes. Trabajó más de 40 años en televisión, tanto así que lleva el apodo de “El Señor Televisión”.

Este sábado llegó al espacio modelo acompañado de familiares y amigos. Sus hijos Rodrigo, Santiago y Maximiliano asistieron a la entrega del reconocimiento, mientras que su hija Daniela que vive en el exterior y varios amigos entre los que estaba Ruben Rada le hicieron llegar sus saludos a través de un video.

De la Cruz recibió el galardón por parte de la intendenta Carolina Cosse y la presidenta de la Junta Departamental Patricia Soria.

"Nunca me pasó una cosa tan linda como esta. Porque después de haberme distanciado por mucho tiempo, acá me acerqué a tener 50 años menos", dijo el protagonista de la jornada.

Cacho señaló que es difícil poner en palabras lo que significa el galardón. A su vez, se refirió a su carrera y qué caracterizaba su forma de hacer entretenimiento: "Jugar. Todo lo que yo hice de chico lo puse en la pantalla. Todos los juegos que puse en la televisión los hice cuando era chico y me divertía muchísimo, entonces dije: por qué no se lo podemos mostrar a los chicos".

"Yo no lo tomo como cultura. Yo lo tomo como entretenimiento de un niño, un esparcimiento que lo saca de otra cosa, y enseñarle el respeto", reflexionó.

El actor agradeció la cantidad de gente que se hizo presente: "Vinieron todos. Vino gente que hacía muchos años que no veía. Me voy a gastar en abrazos con ellos también y hay mucha gente que me ayudaron a hacer los programas".

Su hijo Maxi de la Cruz dijo a Telemundo que su padre siempre fue un apasionado del trabajo y todo lo hizo con mucho amor. "Me parece que supo darle a la gente lo que quería y entretener de una manera sana a la familia", declaró.