Barrio Cerrito se quedó con el primer premio en el Desfile de Escuelas de Samba; conocé todos los ganadores y las menciones especiales

La fiesta del samba volvió a llenar de alegría la avenida 18 de Julio.

La escuela Barrio Cerrito se quedó con el primer premio en el Desfile de Escuelas de Samba que tuvo lugar por la avenida 18 de Julio durante la noche del viernes.

El Carnaval desembarcó oficialmente esta semana en el Uruguay. Y como ya es tradición, luego del Desfile Inaugural del jueves, el viernes le siguió el Desfile de Escuelas de Samba. Así las cosas, el color, el ritmo y la alegría del samba se apoderaron de la avenida 18 de Julio e hicieron bailar a más de uno.

Este sábado, la Intendencia de Montevideo (IMM) dio a conocer los puntajes que obtuvo cada escuela de baile tras su participación en el desfile.

Primer premio: Barrio Cerrito (238,9)

Segundo premio: Imperatriz (238,8)

Tercer premio: Imperio Preto e Branco (238,2)

Cuarto lugar: Mocidade Unida (237,4)

Quinto lugar: Unidos do Norte (236,5)

Sexto lugar: Complejo do Samba (235,8)

Séptimo lugar: Arraza Samba (235,3)

Octavo lugar: Urusamba (232,7)

Noveno lugar: G.R.E.S Asabranca (229,3)

El jurado estuvo integrado por Carlos Roberto Costa Do Nascimento, Erico Oliveira Leoti, Iracema Alves Da Silveira, Katia Regina Ribeiro de Oliveira, Tânia Beatríz Dos Santos Centeno, Víctor Hugo Silva Do Nascimento y Amalia Amarillo -presidenta-. En total, la comuna entregará $860.000 en premios.

Además de los primeros premios, el jurado también otorgó varias menciones especiales. Las repasamos a continuación:

Mestre y Porta Bandera: Barrio Cerrito

Porta Estandarte: Barrio Cerrito

Destaque: Imperio Preto e Branco

Reina de Batería: Imperatriz

Grupo de Passistas: Unidos do Norte

Fantasía: Imperio Preto e Branco

Batería: Barrio Cerrito, Mocidade Unida, Imperatriz e Imperio Preto e Branco

Cuerpo de Bahianas: Barrio Cerrito

Comisión de Frente: Unidos do Norte

Carros Alegóricos: Imperatriz (Abre alas y carro 2) y Mocidade Unida (Alma do tambor)

Samba de Enredo: Imperio Preto e Branco