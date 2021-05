El descargo de Martín Buscaglia luego de que la IM le prohibiera pasar música en una cervecería al aire libre

"Me voy a transformar en mozo de bar (...) voy a elegir unos temas en Spotify y eso me va a hacer no estar por fuera de la legalidad", ironizó el músico.

El músico y compositor uruguayo, Martín Buscaglia, desató la polémica al denunciar públicamente que la Intendencia de Montevideo lo observó mientras pasaba música al aire libre, en una cervecería ubicada en el barrio Cordón.

Buscaglia había promocionado en sus redes el sábado de mañana que estaría pasando música desde una consola, entre la una hasta las cinco y media de la tarde.

Según su relato que difundió a través de su cuenta de Instagram, en determinado momento de la jornada una inspección de Espectáculos Públicos de la Intendencia se presentó en el lugar.

"Estoy acá en un boliche. Está divino, al aire libre, gente, protocolos a full. Suena una música divina. No las estoy pasando yo. Estaba en mis planes poner unos discos divinos mientras la gente comía, bebía, charlaba y hacía una vida saludable. Pero acaba de venir la Intendencia, Carolina, y nos dicen que no puedo estar musicalizando la vida al aire libre. No puedo estar en un lugar al aire libre. Solo puedo si estoy atrás de la barra. O sea, vino Espectáculos Públicos y nos cortó. Tenía unos discos preciosos, de música uruguaya muchos de ellos. Que haya alguien eligiendo la música que va a sonar es un espectáculo", dijo Buscaglia en el video.

Desde la Intendencia de Montevideo evitaron hacer declaraciones pero señalaron a Telemundo que se trató de una inspección normal, en el marco de la prohibición que rige para los espectáculos públicos, decretada por el Poder Ejecutivo.

El digesto departamental define a los espectáculos públicos como aquellos actos que tengan por objeto “provocar la concurrencia de personas, mediante atractivos dirigidos a suscitar la contemplación, el deleite o el esparcimiento, habiendo sido previamente convocado, planificado, publicitado y/o programado”.

La normativa departamental también establece que la “sola emisión de música en locales cuyo giro principal no fuera ese ni fuera la realización de bailes no se considerará espectáculo público, siempre que dicha emisión no sea ejecutada en vivo”.

"Entonces hay un dueño de un bar o un mozo atrás de una barra poniendo temas en Spotify, y dándole plata a Spotify; eso no es un espectáculo. Así que me voy a transformar en mozo de bar que aparentemente es lo que estás queriendo Carolina, lo que estás queriendo Cuquito y desde ahí voy a servir unos tragos y a elegir unos temas en Spotify. Y eso me va a hacer no estar por fuera de vuestra legalidad", ironizó el músico.