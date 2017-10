La tristeza de Jorge Nasser por no ser convocado al Montevideo Rock

El músico Jorge Nasser tuiteó el siguiente mensaje respecto al Montevideo Rock:

Triste porque hacen Montevideo Rock y no estoy.Estuve en el 1ro, 15 años remando con Níquel.15 mezclando rock y folclore.Y necesito laburar.

Su mensaje generó múltiples reacciones. Algunos comenzaron a cuestionar su género musical actual y le dijeron que ya estaba lejos del rock. A lo que respondió:

Se ve que no escuchas mis discos. Además dividir al público en góndolas es lo menos rock que hay.

Nasser finalmente remató:

No soy de quejarme públicamente. Pero da tristeza. Me parece que un lugarcito me podía caber.

— Jorge Nasser (@jorgenasser) October 14, 2017