Mano a mano con Enzo Vogrincic en la previa de los Oscar: la premiación, cómo lo vivirán su familia y amigos y qué hará este año

"Cada vez que viajo y vuelvo, redescubro lo lindo que es Montevideo y digo: 'ah no, esto es especial, no está en otro lado'", dijo el protagonista de "La Sociedad de la Nieve".

Caminando por Beverly Hills, el actor uruguayo Enzo Vogrincic cuenta que nunca se imaginó ni soñó ser parte de los premios Oscar y se ríe al pensar en cómo lo vivirán su familia y amigos en Montevideo.

Vogrincic estará presente en el Dolby Theatre de Los Ángeles dado que la película que protagoniza, "La Sociedad de la Nieve", está ternada en las categorías mejor película internacional y mejor maquillaje. En la previa, habló con la periodista Camila Cibils de Telemundo.

"Lógicamente nunca me imaginé estar en los Oscar. Viniendo de Uruguay imaginarte en los Oscar parece un chiste", cuenta Vogrincic. Como su formación y aspiración "siempre fue el teatro" y esa disciplina no es premiada por la Academia, "los Oscar no eran un camino posible nunca".

¿Cómo lo vivirá tu familia? "Creo que se juntan a verla. Habían hablado de vestirse (elegante) para verla. Mis amigos también dicen que van a hacer una juntada elegante. Seguramente no lo hagan, pero se van a juntar", cuenta entre risas.

El actor cuenta que el año pasado se juntó con su grupo de amigos a ver la ceremonia en su casa. "Tengo un proyector y vimos toda la gala y comiendo algo. Este año es al revés: ellos la van a ver, pero yo estoy de este lado, rarísimo", narró.

Los motivos para elegir Montevideo

Más allá de la actividad frenética de los últimos meses por los viajes, las galas y los eventos, Vogrincic elige seguir viviendo en Montevideo. "Cada vez que viajo y vuelvo, redescubro lo lindo que es y digo: 'ah no, esto es especial, no está en otro lado. Esta tranquilidad no existe en otro lugar'".

"La gente... somos tan poquitos. Hay algo de que nos conocemos todos que hace que sea como más tranquilo. Después, tener la rambla ahí que es una cosa única, tan cerquita. Cuando vas y volvés se valora mucho", expresó.

¿Qué se viene?

En sus galas y eventos ha tenido conversaciones con reconocidos productores como los españoles Pedro Almodóvar y Penélope Cruz. ¿Alguno le realizará una propuesta de trabajo? "Ojalá, no creo. No es tan sencillo como uno cree. Ojalá, pero no es tan sencillo", respondió. Consultado sobre con cuál soñaría trabajar, contó que no "sueña" con ninguno en especial. "El que quiera trabajar conmigo es el que más me interesa", sentenció.

Pensando en los meses restantes de 2024, dijo que al momento no tiene ningún proyecto confirmado para trabajar.

¿Te llegó una propuesta para hacer teatro en Montevideo? "Teatro independiente con amigos siempre. El teatro lo hago con amigos. Siempre hay cosas armándose. Ahora es medio complicado para mí trabajar porque estoy yendo y viniendo. Pero a la vuelta, cuando todo se tranquilice y se terminen los viajes, ahí puedo empezar a planificar algo", cerró.