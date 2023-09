"Por supuesto la Intendencia no censura": Obaldía negó denuncia del artista Claudio Rama que aseguró que desde el Solís se limitó su libertad

La directora de Cultura de la comuna capitalina fue consultada sobre la denuncia del artista plástico que aseguró que desde el Teatro Solís se limitó su libertad de expresión al pedirle que cambiara los textos de su obra.

La directora de Cultura de la comuna capitalina, María Inés Obaldía, dijo que "por supuesto la Intendencia no censura" tras ser consultada por la denuncia del artista plástico Claudio Rama que aseguró que desde el Teatro Solís se limitó su libertad de expresión al pedirle que cambiara los textos de su obra. No obstante, Obaldía no entró en detalles y dijo que no todavía no se expresarán al respecto.

El artista denunció censura de parte de la directora del Solís, Malena Muyala, quien -según aseguró el propio Rama- condicionó la exhibición de su obra a que adaptara los textos a lenguaje inclusivo. "Efectivamente hay una violación a algo que es bien importante aunque no parece que es la libertad de expresión y que a nadie se le obligue hacer lo que no quiere hacer", había expresado en diálogo en Telemundo.

"No hay marco legal que me obligue a cambiar mi obra para que se ajuste a criterios y consideraciones que no son el español y que no son legales", arremetió. La comunicación de la dirección del Solís que le llegó por email -afirmó- sólo puede leerse de una manera, como "censura".

En este sentido, opinó: "Alterar un texto en un escenario donde cada uno es libre de su creación....Me imagino que nadie quiere aceptar que de alguna forma le impongan". La directora del Solís no se ha pronunciado públicamente respecto a esta acusación.