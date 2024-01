Abel Hernández contra la sanidad de Peñarol: "Lesiones que se tendrían que haber recuperado en corto tiempo, llevaban el doble"

El delantero dijo que "perdió la confianza" en el cuerpo médico cuando se desgarró luego del partido ante Defensor y reconoció una relación "áspera" con el jefe de sanidad, Edgardo Rienzi.

El delantero Abel Hernández, que el año pasado jugó en Peñarol pero su contrato no fue renovado para 2024, habló este lunes en 100% Deporte (Sport 890) y cuestionó el trabajo de los médicos del club.

El atacante sufrió varias lesiones durante la temporada y terminó jugando 26 partidos en una temporada en la que marcó 13 goles. En la etapa final tuvo dos desgarros, uno en agosto y otro en octubre -a días de haber vuelto a las canchas- que le impidieron estar en la mayoría del torneo Clausura.

"El balance del año es que cuando estuve adentro de la cancha fue uno de mis mejores años, pero está esa parte de que me perdí muchos partidos. Parte fue culpa mía, parte no es todo culpa mía. Muchas veces me apuré, me llevó el ser hincha. Otra parte por personas que no tomaron la mejor decisión. En el momento confiaba mucho en esas personas y terminó pasando lo que pasó: lesiones que se tendrían que haber recuperado en corto tiempo, llevaban el doble", declaró.

Hernández hizo énfasis en la lesión de octubre. El delantero se recuperó de un desgarro ocurrido en agosto y la sanidad de Peñarol, encabezada por Edgardo Rienzi, le dijo que estaba apto para jugar contra Defensor un partido clave, pero su médico personal opinaba en contrario. Jugó siete minutos de ese partido (entró del banco de suplentes) y luego, a los dos días, se volvió a desgarrar en un entrenamiento.

"Por parte de Peñarol tenía el alta. Mi médico me dijo que era imposible jugar, que cualquier movimiento brusco se iba a abrir el desgarro e iba a sentir el dolor. Confié totalmente en la sanidad de Peñarol hasta ese punto, el partido con Defensor. Pierdo la confianza en ese partido. Le di la derecha a Peñarol, jugué siete minutos, solo corrí, no toqué la pelota. A los dos días entrenando me volví a sentir. Si una misma resonancia uno dice que estás bien y el otro que estás desgarrado, alguien está mintiendo. Ahí dije que iba a pensar más en mí y hacerle caso a mi doctor que me conoce hace siete años", narró.

A partir de ese punto, la relación con Rienzi se "tornó un poco áspera" y no había mucha "comunicación". "Teníamos una relación amable, pero ya no teníamos el mismo feeling", detalló.

Rienzi y todo su equipo fueron destituidos de Peñarol al final del año, luego de una temporada marcada por numerosas lesiones de futbolistas.

Hernández también apuntó contra los dirigentes del club por celebrar con él cuando tenía buenos rendimientos en la cancha, pero luego no comunicarse para transmitirle que no se le renovaría el contrato. "Me enteré el 4 de enero que no seguía en el club por Instagram. Hacía un gol y los dirigentes me venían a abrazar", lanzó.