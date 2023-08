Aún no llegó el pago por Noguera, ¿Nacional podría usarlo en el partido con Boca?: la respuesta del club

El zaguero argentino pagará US$ 300.000 para rescindir su contrato e irse a jugar a Arabia.

Las horas pasan y los US$ 300.000 no ingresan a la cuenta bancaria del Club Nacional de Football. El argentino Fabián Noguera continúa siendo formalmente jugador de la institución y se aproxima un duelo clave para la temporada del tricolor.

¿Noguera podría formar parte del plantel para el partido ante Boca Juniors este miércoles si no ingresa el pago en las próximas horas? "No, no contamos con él", aclaró el secretario general del club, Pablo Durán, al ser consultado por Telemundo este martes por la mañana.

El dirigente aseguró que "el dinero está al llegar". "Está en trámite bancario", señaló, por lo que será cuestión de horas. En el mismo camino, indicó que Noguera está haciendo todos los trámites para dejar el país y mudarse a Arabia, de donde llegó la oferta que lo tentó para pagar su cláusula de recisión e irse a mitad de temporada.

Además, el zaguero estuvo entrenando los últimos días de forma diferenciada del plantel principal que está enfocado en el partido ante el Xeneize. Su lugar será ocupado por el colombiano Daniel Bocanegra, según los últimos entrenamientos. La alternativa es el recién llegado Franco Romero.