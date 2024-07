Copa América: Conmebol reconoció que el VAR se equivocó en no sancionar penal para Brasil en una jugada que pudo cambiar el rival de Uruguay

"El juez no logró observar la acción y deja que el juego continúe. El VAR no logra identificar que no logra tocar el balón antes de contactar imprudentemente al delantero y confirma de manera incorrecta la decisión original de campo", dice la Conmebol.

La Conmebol difundió este miércoles los audios del VAR de las jugadas polémicas del partido entre Brasil y Colombia que terminó en empate y le otorgó el primer puesto del grupo D a los Cafeteros.

Una de las jugadas polémicas ocurrió al minuto 42, cuando Brasil ganaba 1-0. El extremo Vinicius Junior eludió al lateral derecho colombiano Daniel Muñoz y el defensor lo cruzó con la rodilla, generando que ambos caigan al piso. Ni el árbitro venezolano Jesús Valenzuela ni el argentino Mauro Vigliano en el VAR consideraron que era penal.

Como en cada video en el que se publican los audios del VAR, los organizadores del torneo presentan la jugada y explican el porqué de la decisión arbitral. En este caso, sin embargo, no defienden los actuado por los jueces, sino que lo cuestionan.

"El defensor no toca el balón y producto de la disputa se produce un contacto imprudente para la acción. El juez no logró observar la acción y deja que el juego continúe. El VAR en su chequeo analiza con diversas cámaras y velocidades y no logra identificar que no logra tocar el balón antes de contactar imprudentemente al delantero. Ante esto, el VAR confirma de manera incorrecta la decisión original de campo", indica el video de Conmebol.

A continuación, se escuchan los audios. Valenzuela le dice a los jugadores en la cancha que no es penal porque Muñoz toca el balón antes de golpear a Vinicius. Vigliano pide una decena de cámaras para identificar si hay contacto con la pelota, algo que no ocurre, tal como muestra la cámara ubicada dentro del arco de Colombia.

Sin embargo, confirma la decisión. "Le pellizca la pelota. Muy ajustado. Podés seguir el juego", le dice a Valenzuela, que repite las palabras para los futbolistas.

El entrenador brasileño Dorival Junior se mostró molesto en conferencia de prensa por esta jugada, que pudo cambiar el resultado final y clasificar primero a Brasil. "En ese momento sería un 2-0. Un 2-0, con la velocidad que tenemos, con el equipo que tenemos, independientemente de que las cosas no salgan como nos gustaría en ese momento, es muy diferente a un 1-0. Y justo después concedimos el empate. Entonces para mí fue decisivo", dijo. Si Brasil ganaba, Uruguay jugaba el sábado ante Colombia.

La otra jugada polémica del partido ocurrió al minuto, 19, cuando Brasil ganaba 1-0. Un centro de James Rodríguez es cabeceado por Davinson Sánchez, que marca el gol. En la transmisión se mostró que el VAR marcaba offside al medir la posición de Jhon Córdoba, que no participó. Sin embargo, en los audios del VAR, se aclara que Sánchez también estaba adelantado, por lo que el gol fue correctamente anulado.