"Con la familia no": así fueron los incidentes en la tribuna entre hinchas colombianos y jugadores de la selección uruguaya

Las imágenes muestran a varios futbolistas intentando alejar a sus familiares y también golpeándose con hinchas de Colombia.

El partido entre Uruguay y Colombia terminó en derrota para los celestes. Pero el final del encuentro estuvo marcado por incidentes que se produjeron en la tribuna y que implicaron la participación de jugadores uruguayos: según el relato esgrimido desde la selección, un grupo de parciales colombianos comenzó a agredir a hinchas celestes, entre ellos varios familiares de los futbolistas.

Los incidentes se dieron en la parte de la tribuna ubicada detrás del banco de Uruguay. Allí se encontraban muchas de las parejas, hijos y otros familiares de jugadores uruguayos.

Una vez finalizado el partido, según señalaron los futbolistas, un grupo de hinchas colombianos se fue sobre el grupo de uruguayos ubicado en esa zona de la tribuna y comenzó a agredirlos.

Ante esto, según el relato de los jugadores y del propio presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, varios futbolistas se treparon a la tribuna en busca de proteger a sus familiares. Esto llevó a enfrentamientos a golpes de puño entre hinchas colombianos y jugadores como Darwin Núñez, Mathías Olivera, José María Giménez, Ronald Araújo, entre otros.

Con el pasar de las horas comenzaron a difundirse varios videos de lo sucedido -porque la transmisión oficial no mostró los incidentes-. En uno de ellos se puede ver cómo Mathías Olivera le dice a los colombianos: “Con la familia no”.

As stated before, Uruguayan staff that was sitting in that section harassed Colombia fans. Then once the game was over they started throwing drinks which happened to land on families. Fans never hit on anybody until Uruguayans started throwing punches. #CopaAmerica2024 #colombia pic.twitter.com/eDsrXubuBa

— QC Javi (@qc_javi) July 11, 2024