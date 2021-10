Cavani: "Somos conscientes que esto no es fácil", pero "la toalla no se tira nunca"

"Uno viene con expectativa de sumar puntos y no se dieron de la manera que esperábamos y deseábamos. Eso siempre te hace irte un poco triste, pero el fútbol es así", dijo.

Edinson Cavani habló este viernes, horas después de que la selección uruguaya de fútbol sufriera una goleada ante Brasil por las Eliminatorias. Dijo que la sensación es "amarga" por cómo resultó esta triple fecha de octubre (Uruguay empató con Colombia y cayó ante Argentina y Brasil).

"Uno viene con expectativa de sumar puntos y no se dieron de la manera que esperábamos y deseábamos. Eso siempre te hace irte un poco triste, pero el fútbol es así", dijo a Telemundo en el aeropuerto de Carrasco antes de tomar el vuelo que lo llevaría a Inglaterra.

"Por momentos se obtienen resultados buenísimos. Las Eliminatorias tienen esas cosas. A veces te agarran en un buen momento, a veces no", comentó.

El jugador del Manchester United comentó cómo se pasarán estos días tras la derrota. "Tenemos estos días para cada uno en sus equipos poder recuperar energía, hacerse su autocrítica, y volver para lo que viene renovados. Siempre con las mismas ganas de poder sumar y poder acercarnos al objetivo final que es clasificar al mundial", dijo.

Cavani comentó también qué sucedió tras el partido ayer. Dijo que "siempre hay charlas cuando pasan este tipo de cosas", y agregó: "La autocrítica hace bien".

"La realidad es esta, no hay que dispararle, hay que darle para adelante", afirmó.

"Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero creo que somos conscientes que esto no es fácil, que las Eliminatorias no son fáciles. Siempre clasificar ha costado mucho. Hay que ver la próxima fecha lo que va a pasar. La toalla no se tira nunca, es algo que nos identifica siempre tratar de pelearla, revertir las situaciones", dijo el delantero salteño.

Tras el encuentro, el entrenador Óscar Tabárez dijo: "Fuimos muy superados por Brasil y me hago cargo, soy el total responsable de esta derrota. Trataremos de buscar variantes para la doble fecha de noviembre, que será muy dificultosa". "Ni nosotros ni los futbolistas estamos bien. Pero nadie tira la toalla. Ni cerca. Lo que arreglan las cosas en el fútbol son los resultados y para eso vamos a trabajar", agregó.

Cavani también habló de su presente en el Manchester United. "La continuidad no la he tenido por el problema en el tendón de la pierna. Me hizo estar un poco fuera. Después de una lesión es todo progresivo. De a poco he sumado minutos", afirmó.

Uruguay volverá a jugar por Eliminatorias en noviembre.