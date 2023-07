Nacional jugará con Boca en la Copa Libertadores; conocé el cuadro completo de los octavos de final

Primero se jugará en el Gran Parque Central el 2 0 3 de agosto y definirá la serie fuera del país el 9 o 10 del mismo mes.

Este miércoles al mediodía se realizó el sorteo del cuadro final de la Copa Conmebol Libertadores en Asunción. El único representante uruguayo es Nacional, que accedió a los octavos de final luego de clasificar en el segundo lugar del grupo B con Internacional de Porto Alegre, Independiente Medellín y Metropolitanos (Venezuela).

Antes del sorteo del principal torneo continental, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le dedicó unas palabras al fallecimiento de José Fuentes, presidente de Nacional. Se presentó el video que realizó el club y se informó que se realizará un minuto de silencio en todos los partidos de octavos de final de Copa Libertadores y Sudamericana en su memoria. "Con mucho dolor despedimos al querido amigo José", dijo Domínguez.

Nacional jugará ante Boca Juniors. Primero se jugará en el Gran Parque Central el 2 0 3 de agosto y definirá la serie fuera del país el 9 o 10 del mismo mes.

Los otros cruces son: Atlético Nacional Vs. Racing, Bolivar Vs. Athletico Paranaense, Flamengo Vs. Olimpia, Atlético Mineiro Vs. Palmeiras, Deportivo Pereira Vs. Independiente del Valle, Argentinos Juniors Vs. Fluminense y River Plate Vs. Internacional.

El equipo que pase en la serie entre Nacional y Boca jugará ante el ganador de Atlético Nacional (Colombia) y Racing (Argentina).