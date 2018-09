Luis Suárez dijo que el día que se retire, quiere hacerlo en el Barça

El delantero dijo que después de cumplir 30 años, los jugadores tienen que darse cuenta que es importante descansar "en partidos accesibles".

En conferencia de prensa, Luis Suárez sostuvo:

Al principio uno quiere jugar todo porque el jugador tiene que agarrar ritmo. Obviamente que es una decisión del entrenador eso, pero en mi caso cuando ya pasamos los 30 tenés que darte cuenta que tenés que empezar a descansar en algunos partidos “accesibles”. Este es un club que siempre soñé con estar, les debo todo por cómo me han tratado. Yo soy consciente que el día que ya no tenga el nivel para estar al máximo nivel acá en el Barça, yo mismo daría un paso al costado, pero obviamente el deseo de todo jugador es poder retirarse acá.

Además, habló de su actualidad en el Barça:

Un delantero convive con el gol, yo me caliento conmigo cuando no rindo para el equipo, errar los goles puede pasar, a veces le pegás mal y los hacés los goles. Molesta cuando te dicen: estás fuera de forma. Llevaba cuatro días entrenando cuando fui a jugar con el Sevilla, obviamente que iba a estar lento y pesado. Después te vas sintiendo mejor, lo de los goles es lo que menos interesa, sí como delantero es mi obligación hacerlos. Es una motivación tener grandes rivales para no relajarte, tenemos suficiente calidad como equipo y un gran entrenador para poder levantar la copa. La calidad que hay hoy en día hay que valorarla.