Cuánto reciben Liverpool, Peñarol y Nacional por la Libertadores y cuál es el premio de una final que entrega más dinero que la Champions League

En la noche del lunes los equipos uruguayos conocieron sus rivales en la Copa Libertadores y también los premios económicos que se llevarán por participar del certamen continental.

La Conmebol, al igual que en los últimos años, ha decidido un aumento en los premios en algunas de las categorías. En este caso, en la recompensa por ganar partidos en fase de grupos y en la retribución para el campeón.

El vencedor del torneo se llevará US$ 23 millones únicamente por concepto de ganar la final. A esto se debe sumar los millones que obtuvo por ir avanzando en cada fase. El aumento de US$ 5 millones convierte a la final de la Copa Libertadores en el torneo continental con premio más alto para el campeón, superando a la Champions League, que este año entregará US$ 20 millones al campeón.

Alejados en los últimos años de la posibilidad de ser campeón, para los clubes uruguayos también hubo buenas noticias en una escala menor. Ahora, por cada partido ganado en fase de grupos se percibirán US$330.000, una cifra 10% más alta que el año pasado.

¿Cuánto recibirán los uruguayos? Por estar en fase de grupos, Liverpool, Peñarol y Nacional reciben US$ 3.000.000, correspondientes a cada uno de los partidos que auspician como local. Nacional ya acumuló US$ 1.1 millones por participar de las fases 2 y 3 de clasificación. Defensor Sporting, eliminado en primera fase, percibió US$ 400.000.

En caso de pasar a octavos de final, los uruguayos recibirán US$ 1.250.000 extras. Si alcanzan los cuartos, serán US$ 1.7 millones más y US$2.3 millones adicionales si se alcanza la semifinal. El subcampeón se lleva un premio extra de US$ 7 millones.

En total, la Conmebol entregará US$ 225 millones a los participantes de la Copa Libertadores.