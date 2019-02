Luis Suárez quiere retirarse en el Barcelona: “Es el deseo de cualquier jugador”

El futbolista uruguayo dijo venir "un mes limpio, sin dolor" en la rodilla.

El delantero uruguayo que juega para el Barcelona habló en una entrevista con el diario español Sport.

Se refirió a su ambición dentro de la cancha:

Sigo siendo el mismo jugador ambicioso. Sigo jugando con las ganas que uno tiene si no le regalaron nada desde chico. Esa hambre de ganar y esa forma de jugar no me la va a cambiar nadie. Pero sí que aprendí mucho, sobre todo por lo que viví en el Barcelona y a raíz de lo que pasó en 2014. Estoy en eso, en disfrutar un poco más del fútbol.

También habló de su humor y temperamento:

Jugar enojado no significa que te vayas a pegar constantemente. Pero lo de luchar y discutir; obvio porque ese soy yo. Pero creo que ahora río más y disfruto más de los compañeros. De mi alrededor. Eso lo cambié, a pesar de que mi forma de estar en la cancha no va a cambiar. Cuando digo que soy diferente fuera de la cancha es porque afuera, si me enojo, es por algo muy grande. Pero en el campo me vale con lo más pequeño.

Considera además terminar su carrera como futbolista en el club blaugrana:

Respecto a su rodilla, el deportista dijo:

La verdad es que no quiero ni hablar del tema porque desde el parón no he tenido ni el más mínimo dolor. Y no quiero ni pensarlo porque llevo un mes limpio, sin dolor, cuidándome, trabajando para no tener ese dolor. Y ese trabajo que hicimos de tres o cuatro meses con los doctores me deja tranquilo. No me puedo quejar porque no siento absolutamente nada.