Granger habló de su "pesadilla": "escupitajos y dedos en el ojete", gritos racistas de una niña en Aguada y críticas al fiscal Romano

"Ojalá esto sirva para que otras personas de color negro en Uruguay no tengan estos problemas en el día a día. Que pueda salir a la luz y haya una mejora para que los negros de Uruguay puedan tener un poquito de igualdad".

El jugador de básquetbol de Peñarol Jayson Granger narró este miércoles la "pesadilla" que vivió durante la temporada de la Liga Uruguaya, que incluyó amenazas, escupitajos e insultos racistas.

"Amenazas a mí y a mi familia, a mis hijos, escupitajos, gente de seguridad de otros equipos pisándome, jueces escuchando las barbaridades que me han dicho, dedos en el ojete. No te imaginás la cantidad de cosas. No te imaginás la cantidad de escupitajos que me tuve que sacar de la nuca e insultos racistas que he tenido que vivir. Son anormales, pero acá están naturalizadas y parecen normales. Después, cuando todo un estadio te grita 'negro cagón' uno tiene que alzar la voz por la gente que sufre el racismo en Uruguay en el día a día", dijo Granger en entrevista con Sport 890.

Sobre el episodio con Santiago Vidal, base de Aguada, reiteró que le dijo "sos mío mono" y "negro de mierda". Ocurrió en el segundo partido, cuando ya "estaba más que definido". Al terminar el encuentro, Granger lo amenazó con dos ademanes de que lo iba a matar. "Cuando las provocaciones son constantes uno pierde los papeles", justificó.

"Tuvo la chance de denunciarlo, porque todos vieron lo que hice. Por algo no lo hizo. Algo le dice a él mismo... no tuvo el coraje de hacerlo", lo reprendió.

Además, contó que en la cancha de Aguada también recibió insultos racistas de los hinchas: "Una niña de 10 años que estaba junto a sus padres de dice 'mono hijo de p...', 'negro de m...', y sus padres se ríen".

El deportista lamentó que se "dude" de su "credibilidad" y añadió: "En mi propio país se me trata así y se duda de mí. Ojalá esto sirva para que otras personas de color negro en Uruguay no tengan estos problemas en el día a día. Que pueda salir a la luz y haya una mejora para que los negros de Uruguay puedan tener un poquito de igualdad".

También criticó al fiscal de Flagrancia Fernando Romano, quien actuó en la causa judicial que se formó por los gestos amenazantes contra Vidal. Contó que esa semana fue "una de las más duras" de su vida y narró la mañana que fue a declarar.

"Me sentí horrible, con no sé cuántas personas esperándome como si fuera el delincuente más buscado del país. Ver gente esposada, familias llorando. Sobre todo, nada más llegar, tener la conversación con el fiscal, escuchar su opinión antes de él saber la mía. Te impacta. Ahí está el tema racial. Una persona no puede decirme a mí, una persona que supuestamente es imparcial, que tenía ganas que me denunciaran. Son comentarios que uno se debería ahorrar. No sé si fue flechado, pero me decía que cómo me deja ver a mi que una persona que supuestamente me tenía que denunciar es de buena familia. Al fin y al cabo tengo mis motivos para reaccionar", declaró.

Finalmente, Granger dijo que no sabe si seguirá jugando en Peñarol, donde tiene un año más de contrato, pero con una cláusula para salir hasta el 15 de julio. "No sé si voy a seguir jugando, si voy a dejar, si voy a seguir en Peñarol, en Europa, si sigo en la selección", dijo.