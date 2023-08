La selección uruguaya ya tiene fecha y hora para el comienzo de las Eliminatorias ante Chile y Ecuador

La Celeste debutará en el Estadio Centenario el 8 de setiembre.

Dentro de poco más de un mes la selección uruguaya comenzará su camino rumbo a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Esta vez, la Eliminatoria se presume más fácil dado que clasificará a seis equipos sudamericanos y un séptimo irá a repechaje (dos cupos más que en las últimas ediciones).

El primer partido, que coincidirá con el debut en encuentros oficiales para Marcelo Bielsa como entrenador, será el viernes 8 de setiembre a las 20:00 en el Estadio Centenario y ante Chile.

Ese mismo día, más tarde, Brasil debutará ante Bolivia. El día anterior jugarán Paraguay vs Perú, Colombia vs. Venezuela y el vigente campeón del mundo, Argentina, ante Ecuador.

El segundo partido para los celestes será cuatro días después: el martes 12 de setiembre Uruguay visitará Quito para enfrentarse a Ecuador a las 18:00 de nuestro país (16:00 del local).

Más temprano el martes jugarán Bolivia y Argentina y más tarde Chile vs. Colombia, Perú vs. Brasil y Venezuela vs. Paraguay.

La lista de convocados será publicada en las próximas semanas y mantiene una gran incógnita: qué hará Bielsa con los históricos Luis Suárez y Edinson Cavani. El "Matador" además arrastra un partido de sanción por los incidentes post eliminación del mundial ante Ghana,