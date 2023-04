Leo Ramos y su salida de Peñarol: "Yo estuve en los peores momentos de Ruglio, él en el momento que me tuvo que apoyar no estuvo"

"Yo tengo otro valor de lo que es la amistad. Si a vos te dice 'vamos a seguir hasta morir' y al mes se va... (...) a un amigo no se le hace eso", dijo el ex técnico aurinegro.

El director técnico Leonardo Ramos le reclamó este jueves al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, su falta de respaldo para mantenerlo en el cargo la temporada pasada, cuando el DT fue cesado del aurinegro a solo tres meses de haber asumido.

Entrevistado por Quiero Fútbol (Sport 890), Ramos dijo que tiene una "muy buena relación con casi todos en el ambiente del fútbol como para invitarlos a un asado". ¿Invitaría a Ruglio a ese supuesto asado? "Hoy no lo invito", respondió.

Consultado sobre si se debía una conversación con el presidente aurinegro, lo descartó: "No, ya tuvimos y cada uno va por su lado. Yo tengo otro valor de lo que es la amistad. Si a vos te dicen 'vamos a seguir hasta morir' y al mes se va... (...) a un amigo no se le hace eso".

Cuando asumió en agosto de 2022, Ramos firmó contrato por un año y medio; sin embargo, debido a una serie de malos resultados la dirigencia resolvió destituirlo a comienzos de noviembre pasado.

"Yo estuve en los peores momentos de Ruglio, eso seguro. Estuve fuerte con él. Él en el momento que me tenía que apoyar no lo hizo", se lamentó el entrenador que fue campeón del Uruguayo en su primer pasaje por el carbonero en 2017.

Ramos añadió que en su último pasaje también tuvo una relación "rara" con el gerente deportivo Pablo Bengoechea. Si bien mantenían el vínculo profesional correspondiente había "cosas" que no le "gustaban".

Acerca de la posibilidad de volver al carbonero más adelante, dijo que "ojalá" se dé, pero que no sabe si existirá esa chance. "Tuve el orgullo de dirigir dos veces al club. Por respeto a la gente de Peñarol le dije que no a Nacional cuando me vino a buscar", añadió.