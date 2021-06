“Loco” Abreu: el “click” que lo llevó al retiro, la emoción por su despedida y la “máquina de humo ecológica”

El exdelantero se retiró este viernes luego de 26 años de carrera en 31 equipos.

Sebastián “Loco” Abreu brindó este viernes a Telemundo su primera entrevista luego de jugar su último partido de fútbol como profesional. El exdelantero contó los motivos de su retiro, repasó su carrera y anunció su proyecto a futuro.

Sobre los motivos del retiro, Abreu relató: "Lo que me hizo el click en la cabeza fue cuando Sud América mandó la carta de que hasta modificar y arreglar el estadio de Minas no se iba a volver a jugar ahí. Lo que me motivaba a seguir disfrutando era que estaba yendo a mi ciudad, a mi casa. Ver que donde comencé estaba terminando y cada 15 días tenía esa ilusión de cuando estaba en Defensor Sporting de agarrar un ómnibus, tomar la Ruta 8 y jugar. Cuando se corta eso, dije: todo lo que tenía para dar ya lo di”.

"Ahora sí me cayó la ficha. Es lindo de poderlo contar", dijo @loco13com La emoción del "Loco" Abreu tras ver la crónica oficial sobre su despedida. pic.twitter.com/uGvoOiPKkJ — Telemundo (@TelemundoUY) June 11, 2021

Sobre sus inicios en el fútbol, Abreu contó que a los minuanos les “juega en contra” estar “cerca de Montevideo”. “Por eso llegan muchos (futbolistas) de Rivera, Artigas y Paysandú. No tienen la chance de irse los fines de semana en una hora y media a su departamento. (Nosotros) no nos podemos desprender”, dijo.

En este sentido, contó que un día en Montevideo agarró el bolso, y llorando le dijo a uno de sus compañeros, Fernando Fadeuille, que no aguantaba más y que se iba a Minas. El colega le pidió que “aguante”: “Pensá la tristeza de tus padres si se enteran que cortaste una carrera por estar con ellos”.

¿Vende humo?

“La máquina de humo la tengo, pero es ecológica, no le hace mal a nadie”, bromeó Abreu, y aseguró que no le molesta que le digan “vende humo”.

“Hay que saber que tipo de humo vendes. Si se vende humo tóxico o ecológico, si es positivo o negativo. Hay distintas formas. Como deportista tenés que tener la parte de marketing incluida, el innovar”, expresó, y mencionó varios ejemplos: ”El color de los zapatos, el color de pelo, el cuello arriba, el festejo de gol. Iba entendiendo de lo que me podía servir”.

"La máquina de humo la tengo, pero es ecológica, no le hace mal a nadie", dijo @loco13com pic.twitter.com/SSqcIBJS3k — Telemundo (@TelemundoUY) June 11, 2021

Técnico

Consultado por Telemundo, Abreu confirmó que un club le ofreció el puesto de director técnico, y si bien no detalló la institución, no descartó que sea para el futuro cercano.

Estadísticas

Sobre el final de la entrevista, el “Loco” repasó sus estadísticas. Contando el de este viernes, disputó 851 partidos oficiales, donde convirtió 432 goles.

Jugó en 31 equipos, además de la selección uruguaya, donde obtuvo 15 títulos y salió seis veces goleador. Disputó ocho clásicos uruguayos con Nacional y metió ocho goles, convirtiéndose en el máximo goleador del siglo para el tricolor en partidos contra Peñarol.