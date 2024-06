"Los equipos se expresan a través de la calidad de sus jugadores, los DT, en selecciones, somos figuras testimoniales", dijo Bielsa

El entrenador también explicó por qué llevó solo 16 jugadores al partido amistoso de este miércoles ante México.

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, habló este martes por la noche en conferencia de prensa en la previa al partido amistoso ante México que se disputará este miércoles desde las 22:00 en Denver (Estados Unidos).

El partido se disputará a 1.600 metros sobre el nivel del mar, en el estadio Empower Field at Mile High del equipo de fútbol americano Denver Broncos. Sobre la altura, Bielsa respondió: "Sabíamos el dato, pero no hemos sentido nada en particular. De todas formas, uno de los chicos en un impasse en el entrenamiento de hoy, estaba ahogado, le digo: 'qué te pasa'. Ahora que me lo decís, a lo mejor tiene que ver con eso".

Consultado sobre si Uruguay era candidato a ganar la Copa América, el entrenador consideró: "Los equipos se expresan a través de la calidad de sus jugadores. Los directores técnicos a nivel de selección somos figuras testimoniales con muy poca incidencia, para lo bueno y lo malo. Se da que en este caso Uruguay reúne en este momento un grupo de jugadores con buena edad y con competencia en equipos significativos, importantes. Eso siempre genera entusiasmo".

Bielsa convocó únicamente 16 futbolistas para este partido. El argentino explicó que la lista definitiva para la copa se arma "con dos elementos: los jugadores que terminaron su competencia en Europa y los que han competido hasta el domingo en Sudamérica". Por esto, consideró que citar a los sudamericanos que compitieron hasta el domingo "sería no respetar la trascendencia del compromiso".

"Los jugadores que terminaron en Europa tienen diferentes realidades, algunas hace tres semanas no compiten y precisan competir, otros vienen de lesiones o de periodos de inactividad, y todo eso trato de compensarlo. Hay jugadores que han tenido temporadas muy largas y necesitan recuperarse. Otros han tenido temporadas no tan largas y precisan competencia. Como los cambios autorizados son seis, me pareció que con la cantidad de jugadores que vinieron estaba bien. Tampoco ignoro que hay jugadores que deberían estar y no están. Pero creo que si hubieran venido no hubieran sumado para mejorar el espectáculo", cerró.