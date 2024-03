Luciano Rodríguez debutó con la selección: el sueño de jugar "con las bestias", qué le pide Bielsa y la posibilidad de ser comprado por el grupo City

El delantero de Liverpool contó que miraba "cada detalle" de sus compañeros en los entrenamientos para "aprender lo más posible".

Luciano Rodríguez, una de las principales promesas del fútbol uruguayo, debutó en la selección mayor en la fecha FIFA ante País Vasco y Costa de Marfil. De regreso en el país, el delantero de Liverpool se mostró "contento por debutar con la Celeste y cumplir un sueño" que "anhelaba desde que era chico".

Rodríguez agradeció a sus compañeros de la selección por recibirlo de la mejor manera. "Es hermoso vivir todo esto, estar acompañado de todas estas bestias", dijo, y mencionó los diálogos y consejos de Nahitan Nández y Matías Vecino y la humildad de Rodrigo Bentancur. A nivel futbolístico, destacó también a Federico Valverde y Ronald Araujo, y contó que miraba "cada detalle" de sus compañeros en los entrenamientos para "aprender lo más posible".

A diferencia del arquero de Peñarol Randall Rodríguez, que contó que le pidió la remera a Bentancur, Luciano dijo que le dio vergüenza acercarse para cambiarle la remera a un compañero: "No me dio la cara para pedirla".

Consultado sobre los diálogos con el entrenador Marcelo Bielsa, el atacante contó que el argentino le pide "que tire diagonales", que busque "el espacio de los centrales" y que "sea solidario con el equipo y generoso". "Me adapté muy rápido al juego que pedía él. Hay cosas que corregir, que se irán corrigiendo", señaló.

¿Al grupo City?

Durante su estadía en Europa con la Celeste, en Uruguay se informó que el grupo City -que cuenta con varios equipos alrededor del mundo, entre ellos el Manchester City inglés y Montevideo City Torque en Uruguay- estaba interesado en contratar a Rodríguez.

El campeón del mundo sub-20 dijo que está enfocado en Liverpool y en "poder ganarse un lugar en la selección".

"La verdad que no sé si llegó la oferta. Yo no recibo las ofertas, es mi representante. Me dijo que había interés del City y que se iba a juntar, pero que no había nada concreto. Se hablará en las próximas semanas. No depende de mí. Hasta que no esté decidido no me ilusiono con eso. Ya me ha pasado varias veces que se habla de clubes y después no se da", indicó.

Si bien enfatizó que quiere "seguir creciendo como futbolista", aclaró que "no tiene apuro" en emigrar y que tiene un "respeto muy grande" por José Luis Palma, presidente del negriazul. "Él sabe muy bien cómo manejar esta situación", cerró.