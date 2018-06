Laxalt: “uno tiene que estar preparado siempre para la decisión que tome el Maestro”

Se especula con la posibilidad de que el futbolista entre como titular contra Rusia.

El volante uruguayo habló en conferencia de prensa: “Estoy sentado acá por el debut del otro día, estoy muy contento por eso. Uno tiene que estar preparado siempre para la decisión que tome el Maestro”.

Consultado por cómo se siente jugando de lateral y de volante, dijo: “Hago un poco de las dos, me siento cómodo en las dos posiciones. Siempre he jugado así, ya sea de lateral o un poco más adelantado. Depende siempre del partido, pero me siento cómodo en cualquiera de las dos”.