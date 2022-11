"Nuestra historia nos exige ganar": Godín dijo que en la cancha se verá "al Godín de hoy y no al de 20 años", pero con "hambre de ayudar"

“Nos enfrentamos a una gran selección, muy competitiva, muy dinámica, con muy buenos jugadores individualmente", valoró sobre Corea del Sur.

El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, habló este miércoles en conferencia de prensa en Catar, en la previa del debut mundialista de Uruguay ante Corea del Sur.

En ese contexto, una de las preguntas al capitán celeste fue precisamente cómo llega la selección a ese partido y cómo ven al rival.

“Nos enfrentamos a una gran selección, muy competitiva, muy dinámica, con muy buenos jugadores individualmente. Nos hemos centrado en estos días de preparación en lo que tenemos que hacer, en lo que podemos hacer. Es una selección que compite muy bien y que también tiene las cosas claras”, afirmó Godín.

En esa línea, además, apuntó que lo más importante en este momento, al inicio de la Copa del Mundo, es “centrarse en el primer partido”. “Estamos enfocándonos en Corea del Sur. Con las ideas claras, sabemos muy bien lo que queremos y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Respetamos muchísimo al rival. Hemos visto que no hay rivales fáciles, que todos están preparados, las dificultades que tiene el primer partido. Vamos con pies de plomo, seguros de lo que tenemos y de lo que tenemos que hacer. Pensamos siempre en competir y salir a ganar”, dijo Godín, y agregó: “Nuestra historia y esta camiseta nos exigen ganar, la camiseta de Uruguay tiene una historia muy grande”.

En tanto, el capitán de la selección también fue consultado sobre el camino de recuperación sanitaria que debió transitar en el último tiempo y sobre cómo ello le ha valido algunos cuestionamientos a si debería estar o no en el Mundial.

“Fue un camino largo, en unas Eliminatorias con sufrimientos y altibajos. Tuve que hacer un reseteo y parar porque estuve complicado. Pero pude salir y recuperarme”, afirmó Godín, y agregó: “Cada uno tiene su opinión, yo tengo que dedicarme a lo que me corresponde y me compete que es estar bien y responder dentro del campo y a mis compañeros”. Y en ese sentido, además, remarcó que en la cancha se verá al “Godín de hoy, no al de 20 años”. “Me pude recuperar, volver a entrenar y competir con normalidad. Van a ver al Godín de hoy, obviamente no van a ver al Godín de 20 años. Es el Godín de hoy, con otras características, intentando siempre dar el máximo por mi equipo”, señaló.

Más allá de la experiencia en la selección y la trayectoria, un Mundial no deja de ser siempre una ocasión única. Y ello implica un sueño. Así lo valoró Godín.

“Tengo compromiso y amor por mi país, por esta camiseta, el sentimiento que despierta nuestra selección, el sentido de pertenencia que hemos demostrado durante tantos años. Tengo el hambre de poder ayudar y de poder estar con mis compañeros en este barco que arrancó en las Eliminatorias, que fue un camino duro, difícil, que lo sufrimos, que la peleamos, que llegamos a conseguir el objetivo de meter a Uruguay nuevamente en un Mundial, con los cambios significativos que hubo en el camino. Estamos arriba de este barco con un sueño común, con la idea de salir a competir y ganar. Estamos con la ilusión, el sentimiento y el entusiasmo a flor de piel. Mañana será la hora de la verdad y de hablar en el campo”, afirmó.

Y con el camino transitado por la selección para meterse en Catar 2022, Godín también consideró que haber clasificado fue un verdadero alivio. Y un cumplir con la expectativa de los uruguayos. “Después de estar más afuera del Mundial que adentro, de la marcha del Maestro, del peso que sentíamos los referentes de ir al Mundial, el clasificar fue un alivio. No estaba eufórico, fue como liberarse por haberlo conseguido. Conseguimos el objetivo que un país soñaba y nos exigía”, dijo.

“Intento siempre ayudar a mis compañeros. Creo que las ayudas dentro del campo de juego son mi fuerte. Lo que te hace ganar partidos y ayudar a un equipo es estar en el momento en la cancha, metido, concentrado, ganando duelos. No te hace ganar lo que hicimos para atrás. La experiencia cuenta, te da un pequeño plus, pero no te da seguridades, todas las situaciones son diferentes”, reflexionó Godín.