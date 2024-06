Peñarol - Aguada: Granger declaró ante la Policía tras los gestos amenazantes contra Santiago Vidal

Su abogado Jorge Barrera detalló que el basquetbolista declarará este sábado ante Fiscalía.

El basquetbolista de Peñarol Jayson Granger llegó en la tarde de este viernes a la sede de la Unidad de Violencia en el Deporte del Ministerio del Interior para declarar por los gestos amenazantes contra Santiago Vidal (Aguada). Tras salir de la sede, Granger se excusó y dijo: "No tengo ganas de hablar realmente, ya dije lo que tenía que decir".

En tanto, su abogado Jorge Barrera detalló que el deportista declarará este sábado ante Fiscalía. "Lo que corresponde es que antes de dar nuestro punto de vista y sobre todo de Granger en los medios de comunicación, creo que corresponde -ajustado al proceso- que dé su opinión en Fiscalía primero y después se podrán hacer las declaraciones públicas correspondientes", expresó.

"Si nosotros hemos dicho públicamente que hay que respetar, precisamente hoy que está el tema de las filtraciones dentro del centro de la discusión del ejercicio del derecho penal, imagínese si nosotros vamos a hacer una declaración antes de Fiscalía. Así que mañana será citado, hará su declaración pertinente y luego sí habrán o no valoraciones al respecto", agregó.

El basquetbolista fue citado en calidad de indagado en la medida que hay una actuación que este sábado se definirá si se concreta de oficio o a instancia de parte porque este viernes también declarará Vidal, explicó Barrera. "Ahí podremos saber bien el estatus", dijo.

Granger pidió disculpas este viernes luego de realizar gestos amenazantes contra el jugador de Aguada Santiago Vidal. "Me gustaría pedir disculpas por cómo perdí los nervios en el partido de ayer, no estoy acostumbrado a lidiar con el racismo y ciertas situaciones que no deberían de darse dentro de una cancha de basquetbol, es algo que nunca viví en mis 20 años como profesional. A pesar de todo, no justifica mis faltas de respeto y mi salida de tono. Pido disculpa a los aficionados y a mi familia", escribió en su cuenta de X.

Aguada se quedó este jueves con la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol en un partido parejo y peleado. El encuentro terminó con cruces entre los jugadores, especialmente entre dos de los referentes de los equipos: Granger por Peñarol y Vidal por Aguada.

Tras algunos empujones que fueron dispersados por los compañeros, Granger le hizo gestos amenazantes a Vidal mientras se dirigía al vestuario. Primero hizo repetidamente un ademán de dispararle con una pistola. Luego se llevó sus dedos al cuello en gesto de degollar.