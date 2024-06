“Que venga el que sea”: Aguirre dijo que no tiene preferencias con el rival de Copa Libertadores y que “ilusionarse es inevitable”

"Va a llevar unos días, hay que estar tranquilos", dijo el DT sobre la posible permanencia de la figura del equipo, Leonardo Fernández.

"Que sea el que sea". Diego Aguirre aclaró que no tiene preferencias sobre el futuro rival de Copa Libertadores, luego de que el sorteo de este lunes determinara que Peñarol jugará ante el primero del Grupo C, el único que aún no se definió debido a los partidos postergados de Gremio de Porto Alegre.

El aurinegro puede enfrentar a The Strongest, equipo boliviano que juega en la altura de La Paz, Gremio de Porto Alegre o Huachipato de Chile. En esta nota se detalla cuáles son las posibilidades de cada club de quedar primeros.

"Es todo difícil. La suerte que estamos compitiendo y vamos a estar bien para cuando nos toque jugar. No podés elegir, que venga el que sea", dijo Aguirre a Telemundo este lunes.

Consultado sobre la ilusión del hincha en hacer una Copa Libertadores similar a la de 2011, cuando "La Fiera" dirigía al club y Peñarol llegó a la final, respondió: "La ilusión es inevitable, nosotros la tenemos también. Hay que ver si podemos concretar".

El entrenador dijo que se seguirán "preparando" para los partidos claves del segundo semestre y que "hace un mes" están "con la cabeza en el periodo de pases". "Va a llevar unos días, hay que estar tranquilos", dijo sobre la posible permanencia de la figura del equipo, Leonardo Fernández, cuyo préstamo vence a finales de junio y debería volver a Toluca. El presidente del club, Ignacio Ruglio, negocia con el club mexicano una extensión del préstamo.