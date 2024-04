RamiroALosAromos: el bebé que se volvió tendencia por su sonrisa en el estadio fue recibido por los jugadores de Peñarol y se llevó un regalo

Los jugadores del plantel principal se acercaron a la familia para entregarles una remera con el nombre de su hijo.

Los jugadores de Peñarol recibieron este viernes en la mañana una visita especial y esperada durante el entrenamiento en Los Aromos: la de Ramiro González. El bebé de 10 meses tiene síndrome de Down y se volvió tendencia en las últimos días por su sonrisa.

"No solo se ríe para las fotos, se ríe todo el tiempo", contó en redes sociales su padre, Agustín, sumando cuatro fotos de su hijo en el estadio viendo al aurinegro.

En un partido semanas atrás, la familia recibió "un comentario fuera de lugar" por su hijo y decidieron contar su historia en las redes sociales.

"Su risa es la fuerza de nuestros días, junto con la madre nos enteramos del síndrome de Down en la panza, y decidimos seguir adelante con el embarazo, porque estábamos seguro que él nos venía a enseñar muchas más cosas de la que piensan, y así viene siendo. Con esa sonrisa que lo ven, me despierta TODAS las mañanas de mi vida, y no se imaginan la fuerza que le da a uno para salir a darse contra todo, a defenderlo contra lo que venga y dar mi vida por el… Así es Ramiro, la fuerza, la alegría, la vida. MI vida. Hoy, con un comentario fuera de lugar (el primero de muchos que se nos vienen) nos dimos cuenta de la cantidad de gente que sin conocernos, nos apoya, no importa la camiseta, no importa el género, por eso y por mucho más, les decimos a todos GRACIAS de corazón", escribió su padre en su cuenta de X.

Enseguida la historia se viralizó bajo el hashtag #RamiroALosAromos. Finalmente, este viernes Peñarol cumplió con su compromiso de recibirlo y varios jugadores del plantel principal se acercaron a abrazarlo y regalarle una camiseta con su nombre. Entre ellos, se vio al ecuatoriano Byron Castillo, Leonardo Fernández, Camilo Mayada, Guzmán Rodríguez, Lucas Hernández, Randall Rodríguez y el capitán Maximiliano Olivera.

"Un regalo a ustedes por acompañarnos siempre", les dijo el capitán a los padres del bebé.

El padre de Ramiro agradeció en el momento a los jugadores y a través de redes sociales a todos quienes los apoyaron en la causa. "No se dan una idea de lo feliz que estamos! Gracias a este club, a esta hermosa gente, llegamos a conocer a todos. Gracias muchas gracias! Hicieron a una familia MUY felices y gracias por querer y cuidar tanto de Rami. Son lo más".

En el último partido por el Apertura, Ramiro ya había sido protagonista, ingresando al campo de juego en brazos del brasileño Leonardo Coelho en el Campus de Maldonado.