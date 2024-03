Recoba habló de la chance de que Mejía juegue el Clásico y de la Copa Libertadores: "Nos podía haber tocado grupos peores"

Recoba no confirmó el equipo para jugar ante Progreso y dijo que, en caso de que tengan un buen partido, será "un buen indicio" para poder colocarlos ante Peñarol.

El director técnico de Nacional, Álvaro Recoba, habló este jueves en conferencia de prensa y se refirió al partido ante Progreso de este sábado, el clásico del siguiente fin de semana y el grupo de Copa Libertadores.

"Mi idea para el sábado es plantear el partido que se puede presentar viendo al rival. No soy mucho de mirar a los rivales. Viendo el planteamiento de un equipo como Progreso, la idea nuestra es, como siempre, ir hacia adelante", comenzó. Sobre el equipo, no confirmó a los once titulares y dijo que, en caso de que tengan un buen partido, será "un buen indicio" para poder colocarlos ante Peñarol.

"Con el paro han recuperado todos (a nivel físico). Estoy convencido que voy a poner el equipo que esté mejor. Lo que pasa es que muchas veces cuando tenés 18 jugadores, un plantel limitado, los jugadores que no responden o tienen un mal partido vuelven a jugar porque no tenes más plantel. A mí me pasa que como trato de ser justo con todos, pongo al que está mejor. Lo que pasa es que ese jugador que tuvo un buen partido, muchas veces al siguiente está mal y el que es suplente de él, es titular como él. Eso pasa. Me arriesgo al tener un plantel amplio y con buena calidad, a veces es difícil. Tengo muchos jugadores que me han respondido", declaró.

Recoba también fue consultado sobre la situación del arquero Luis Mejía, desgarrado en el partido del jueves pasado ante Always Ready. "Luis no está recuperado. Le llevará un tiempo más. Ojalá llegue al Clásico, lo veo difícil, sinceramente difícil. Es claro que si te hablo de Luis como puntero derecho, te digo olvidate, no puede jugar el clásico. Como es arquero y tiene menos desplazamiento, está en duda", respondió.

Finalmente fue interrogado sobre qué opinaba del grupo que le tocó a Nacional en la Copa Libertadores junto a River Plate (Argentina), Libertad (Paraguay) y Deportivo Táchira (Venezuela).

"Al ser del cuarto bombo te ibas a encontrar rivales buenos. No podemos subestimar a nadie. Es un grupo con un equipo que ha sido protagonista siempre en los últimos años, River. Después está Nacional que por algo jugó todos los años la copa, Libertad va primero en Paraguay y el equipo venezolano no va en buena posición, mitad de tabla (quinto de 14 equipos). Estoy tranquilo con el grupo. Nos tocara el grupo que nos tocara íbamos a tener equipos difíciles. Creemos que nos podía haber tocado grupos peores. Estoy convencido de que vamos a hacer una buena copa, y hacer una buena copa es llegar hasta el final", indicó.