Recoba y su salida de Nacional: el "pozo" tras la derrota con Cerro, el "sufrimiento" con Jeremía y su futuro como entrenador

Álvaro Recoba habló este jueves por primera vez luego de su salida de Nacional el 10 de junio después de la derrota 3-0 ante Cerro en la primera fecha del torneo Intermedio. En entrevista con Telemundo -minutos antes habló en Radio Carve- , el entrenador consideró que su paso por el Tricolor "no fue estadísticamente tan desastroso", pero que se dio la "casualidad" que en el Apertura Peñarol "hizo una cantidad de puntos".

"Los números son positivos si estás por encima del rival", lamentó.

El exfutbolista lamentó que a lo largo del primer semestre solo tuvo "dos semanas completas de trabajo, de lunes a lunes". "Como que no logramos detenernos en un momento a darnos cuenta que teníamos que mejorar mucho más, o hacer hincapié muchas veces en lo táctico. No teníamos el tiempo para hacerlo, era palo y palo, era cada tres días jugarnos la vida", expresó, y añadió: "Posiblemente podríamos haber trabajado más en video análisis, capaz por ahí puedo encontrar una razón por la cual el equipo no llegó a jugar siempre como queríamos nosotros".

"Seguramente tengamos cosas para mejorar, no para cambiar, como cuerpo técnico. Como primera experiencia no fue tan mala", dijo, pensando en su carrera como DT.

El entrenador contó que la noche que perdieron con Cerro sintió que "no tenía fuerza" para seguir como entrenador de Nacional. "Cuando termina el partido me quería meter adentro de un pozo y no aparecer. Gente que tiene mucha más experiencia y había dirigido, me dijo que el tiempo es mejor consejero, y ese tiempo fue de ir a dormir esa noche. Ya al otro día, con otra idea y sabiendo que lo podíamos revertir tuve la charla con Alejandro (Balbi, presidente del club). Donde él, no importa si me dio chances o no, la decisión ya estaba tomada. La acepté, porque en ningún momento me voy a quedar en un lugar donde no me quieren", manifestó.

"Le pedí a Alejandro que se tratara de pagar la parte de mi cuerpo técnico que había trabajado, lo hicieron de buena manera y quedó por ahí", cerró.

Durante su pasaje por el Bolso se dio la particularidad que debutó y se consolidó en el plantel principal su hijo, Jeremía. Consultado sobre cómo habían vivido la destitución como familia, respondió: "Fue muy duro. Creo que hoy, de a poquito, yo lo he superado, y él lo va superando de a poco".

"Sufrió como sufrí yo y los muchachos, había un clima muy lindo, pero no siempre va a a tener a su padre como entrenador. Para eso esta el futbol: caerte y levantarte. Fueron momentos duros pero ya pasó, no se muere nadie. Sabe que en la casa tiene alguien que lo va a apoyar siempre.

El ex número "10" del Bolso dijo que aún no ha vuelto al Parque Central a ver un partido de sus ex dirigidos porque "sería entrar en algo que no tiene sentido", pero que ve los encuentros por la televisión.

¿Cuál es su futuro? "Tendré alguna posibilidad, espero que pronto. Estoy para dirigir. Tuve alguna propuesta, hubo algún sondeo en seguida que dejé y ahora también. El entrenador no elige a dónde va, compite con 100 entrenadores más", indicó, sin revelar de dónde lo habían llamado.