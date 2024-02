Representante de Aké Loba explicó por qué el jugador no firmó con Peñarol, habló del "humo" del reclamo y mencionó el enojo de Novick

"Entiendan que un africano no sabe lo que es Peñarol, la magnitud", dijo Lucas Domenech.

El delantero de Costa de Marfil Aké Loba finalmente no jugará en Peñarol. Desde filas aurinegras habían dado por hecho el pase, incluso el secretario general del club, Edgardo Novick, contó que llegaría este jueves por la noche al Aeropuerto de Carrasco, sin embargo, el jugador se subió a un avión rumbo a México.

"Llega la frutilla de la torta, que es Aké Loba. Llegará el jueves de noche y es un jugador totalmente diferente, de primer nivel. Creo que le va a dar un salto de calidad enorme y la hinchada no le está dando la importancia que tiene. Todo el fútbol uruguayo va a poder disfrutar de este jugador excepcional que viene a Peñarol. Se saca hombre de encima, es goleador. Ojala lo tengamos mucho, pero pensamos que no lo podremos retener y rápidamente se va a ir porque vale muchos millones de dólares", fueron algunos de los elogios que Novick había dicho este miércoles en 100% Deporte (Sport 890).

También reconoció que había una oferta de México, pero enfatizó: "Es cierto lo de la oferta, pero el contratista nos asegura que va a venir y el jueves de noche va a estar en Uruguay".

Este viernes, en entrevista con el programa radial Último al Arco de la Sport 890 el representante del jugador, Lucas Domenech, contó que le avisó a Novick que Loba no iba a ir a Peñarol. "Me mandó un mensaje muy fuerte que después hablaré con él", aseguró.

"Las negociaciones en un libro de pases son largas. Estamos en el mes de febrero, yo creo que tanto los clubes están a último momento para contratar a un jugador, aparecen situaciones en el medio. La gente de Peñarol conmigo espectacular, yo tengo solamente agradecimiento", aclaró.

Domenech afirmó que a Peñarol no le generó perjuicios. "Yo tengo cerrado lo de Peñarol, aparece la oferta de Tijuana yo se la tengo que transmitir a mi jugador. El jugador tiene decisión. Apareció Tijuana con algo muy superador. El jugador decidió firmar en Tijuana. Simple, no hay tanto problema", señaló.

Sobre el anuncio del Aurinegro, que aseveró que tomará acciones contra el jugador, su representante contestó: "Yo tengo la carta de Peñarol de la queja, la tengo en mi mail. Tengo diez años vendiendo jugadores, no soy un improvisado".

En este sentido, enfatizó que "no hay nada ilegal y no hay nada que pueda afectar a nadie". Y agregó: "No hay un precontrato del jugador, nunca firmó nada; hay una realidad". Domench sostuvo que Peñarol no tiene elementos probatorios y criticó que "es todo humo".

"Yo entiendo que un club tiene que salir. Yo sé lo que es Peñarol. Entiendan que un africano no sabe lo que es Peñarol, la magnitud. Yo te pregunto tres equipos de Costa de Marfil y no me lo vas a decir", apuntó. De todas formas reconoció que "es un impacto duro".

"Peñarol no sabe quién era Aké Loba, la hinchada, la gente. Fue vendido en US$ 14.000.000, después en US$ 12.000.000. Siempre tuvo salarios europeos", recalcó. "Y pasó una situación que era favorable para que llegue a Peñarol que no era normal que un jugador de este nivel económico pueda llegar", detalló.

"Pero al final pasó lo que tenía que pasar y vino un club con los números que está acostumbrado Aké los últimos cuatro años de su carrera. Y el jugador tomó una decisión en base a eso", cerró.