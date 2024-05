Video: Luis Suárez y Sofía Balbi visitaron el circuito de Fórmula 1 de Miami y el "Pistolero" hizo jueguitos con un piloto de Ferrari

El gran premio de la ciudad se disputará este domingo a las 17:00.

Luis Suárez no solo disfruta de sus actuaciones dentro de la cancha con Inter Miami, sino también de la agitada agenda deportiva de la ciudad norteamericana. Días atrás se lo vio junto a Lionel Messi en un partido de la NBA, y este jueves fue tiempo de otro deporte: la Fórmula 1.

Acompañado de su esposa Sofía Balbi, el "Pistolero" fue recibido por la escudería Ferrari para un recorrido por el Autódromo Internacional de Miami, en la previa del gran premio que se disputará este domingo.

En las puertas del garaje de Ferrari, el salteño conoció a Carlos Sainz, uno de los dos pilotos de la escudería italiana, y se divirtieron haciendo jueguitos con el pie y la cabeza.

Luis Suárez and Carlos Sainz kicking it at the Miami GP. 🏎️

Via @GQSports. pic.twitter.com/lgwPN6kRll

— Major League Soccer (@MLS) May 2, 2024