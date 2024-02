Ruglio confirmó la llegada de Matheus Babi, lo calificó de “bombazo” y habló del pase frustrado de Aké Loba

El centrodelantero jugó el año pasado en Goias y marcó cuatro goles en 17 partidos.

En los descuentos, Peñarol logró incorporar un centrodelantero y así cerrar el plantel con el que Diego Aguirre buscará ganar el Campeonato Uruguayo y hacer un buen papel en la Copa Libertadores. La alternativa para el titular Maximiliano Silvera viene de Brasil y se llama Matheus Babi.

Babi tiene 26 años y nació en Macaé, ciudad ubicada en el estado de Río de Janeiro. Llega a préstamo desde Athletico Paranaense.

El año pasado jugó en Santa Clara de Portugal el primer semestre y en Goiás de Brasil el segundo, con la particularidad de que en ambos equipos descendió de categoría.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, confirmó la llegada del delantero brasileño Mahteus Babi. "Diego Aguirre me dijo: 'Hicimos un gran periodo de pases y más con este bombazo'", contó Ruglio. Además, se refirió al pase frustrado de Aké Loba.

En la liga portuguesa jugó 26 partidos y marcó cinco goles, al tiempo que en el Brasileirao convirtió cuatro goles en 17 partidos. Todos los goles en Goiás fueron marcados de cabeza. El delantero mide 1,91 m.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, confirmó este jueves su llegada en rueda de prensa en el Aeropuerto de Carrasco.

"Recién hablé con él, está embarcando, llega en dos horas acá (mediodía) gracias a Dios. Él contento. Agradezco públicamente a Agustín Canobbio que nos dio una mano, estuvo hablando hasta último momento de Peñarol. Ayer faltaba solo el 'ok' del jugador y Agustín nos grabó temprano en la mañana: 'Ya va para ahí'. Tiene ganas del desafío. Era lo que estaba buscando Diego, un nueve joven, con dinámica, con físico", valoró. Canobbio, excarbonero, compartió plantel con Babi en Athletico Paranaense.

¿Aguirre está conforme con el periodo de pases? "Tiene que estar conforme. Ayer de tardecita me decía: 'No escuches para afuera, que hicimos un gran periodo de pases. Los jugadores que yo quería vinieron y eso es lo que necesitamos y más con este bombazo'. Textuales palabras como me dijo ayer", respondió Ruglio.

El presidente mirasol se refirió además al frustrado pase del marfileño Aké Loba. "No tuvo absolutamente nada que ver con el club ni con Novick ni nada de lo que dijeron. Edgardo hizo un trabajo perfecto, firmó lo que tenía que firmar y después el jugador no respetó algo que estaba firmado. Cuando te preguntan por qué no firmaron un contrato en ese momento, bueno... uno no puede firmar un contrato sin hacer una revisión médica. Todos los procesos que Edgardo tenía que hacer se hicieron perfectos, después fue una decisión del jugador y el representante incumplir eso y escapa a lo que Peñarol podía hacer", dijo.