Sebastián Sosa tiene nuevo equipo: luego de su salida de Vélez por el caso de abuso sexual, el arquero seguirá su carrera en Argentina

El uruguayo Sebastián Sosa entrenó este martes por primera vez con su nuevo equipo: Deportivo Maipú de Mendoza.

Sosa firmó contrato con Deportivo Maipú hasta diciembre de 2025.

El equipo "Cruzado" compite en la Primera Nacional de Argentina, la segunda división. Cumplida la mitad del torneo, marcha en la séptima posición del grupo A de la competición (19 equipos). La categoría cuenta con 38 equipos divididos en dos grupos.

En esta jornada se sumaron Misael Tarón, el defensor que firmó a préstamo y el arquero Sebastián Sosa, que arregló su vínculo hasta fin del 2025 con el Cruzado. Este domingo nos reencontramos en la Fortaleza, desde las 15hs 🇾🇪. #SomosMaipu ⚫⚪🔴 pic.twitter.com/gFA43xhVP8 — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) June 18, 2024

El arquero de 37 años rescindió contrato con Vélez Sarsfield semanas atrás luego de la denuncia que realizó una periodista de 24 años contra cuatro jugadores por abuso sexual en un hotel de Tucumán. Sosa fue detenido en primera instancia, pero luego quedó en libertad al comprobarse que había sido intermediario entre los abusadores -sus tres compañeros- y la joven, pero que no había sido parte del crimen investigado.

"Sosa no me abusa sexualmente, pero estaba esa noche en la habitación. No me protegió ni me cuidó. Considero que básicamente es el que me entrega, porque es quien me invita. Sosa me generó confianza. Estamos hablando de un arquero de la selección uruguaya, con una gran trayectoria. No es un pibe de reserva que no lo conoce nadie", dijo la denunciante en entrevista con TN en mayo.

Sosa se formó en Peñarol. Además, jugó en Central Español, en los argentinos Boca Juniors, Rosario Central, Independiente y Vélez y en los mexicanos Morelia, Mazatlán y Pumas. Fue parte de la selección uruguaya que disputó el Mundial de Catar 2022, pero nunca jugó un partido oficial con la Celeste.