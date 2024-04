Vélez Sarsfield le rescindió el contrato a Sebastián Sosa tras la denuncia por abuso sexual

"La rescisión del contrato es con efecto inmediato y sin más obligaciones para ninguna de las dos partes", anunció el club argentino.

El club argentino Vélez Sarsfield le rescindió el contrato arquero uruguayo Sebastián Sosa, implicado en una denuncia por abuso sexual a una joven de 24 años. "La rescisión del contrato es con efecto inmediato y sin más obligaciones para ninguna de las dos partes", anunció la institución deportiva.

El golero había sido detenido junto a otros tres compañeros de su cuadro, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, en el marco de la causa que los investiga. "En el día de la fecha se firmó la desvinculación del jugador Sebastián Sosa del Club Atlético Vélez Sarsfield", informó el club en su cuenta de X.

El uruguayo había quedado en libertad condicional tras pagar una fianza de US$ 51.000. Cufré, Osorio y Florentín quedaron todos en prisión preventiva domiciliaria por un plazo de 90 días.

El abogado del golero, Jorge Barrera, había enfatizado que en el momento de la violación Sosa estaba dormido, algo que la denunciante -siempre según Barrera- reconoce en los chats posteriores al encuentro. "No lo dice Jorge Barrera, quedó absolutamente comprobado en los chats que en un primer momento se dieron a conocer editados. Faltaban el 'tú no participaste' y el 'no podés opinar de lo que pasó porque estabas dormido'", había subrayado.