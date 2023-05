"No tuvieron que convencerme, todo lo contrario": las primeras palabras de Bielsa como DT de la selección uruguaya

"Si hay expectativa, es desproporcionada y exagerada", dijo el entrenador.

Con un evento en el Estadio Centenario y con gran presencia de prensa internacional, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentó oficialmente este miércoles al entrenador Marcelo Bielsa como nuevo director técnico de la selección uruguaya.

"No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes: uno es los jugadores que posee Uruguay, me gusta el grupo de jugadores que han representado a Uruguay en los últimos años, y el otro es el destinatario del trabajo de la selección que es el ciudadano de a pie del país que se trata", respondió a la primera pregunta el argentino.

Consultado si ya habló con los futbolistas históricos, como Luis Suárez y Edinson Cavani, Bielsa dijo que no ha hablado con ellos. "Creo que sí, que corresponde establecer un diálogo, escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir". "No tengo una posición previa establecida y hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente", expresó.

Más adelante se le preguntó si Uruguay podía aspirar a conseguir un campeonato del mundo, y el argentino respondió: "Una cosa es la ilusión, otra la toma de conciencia. Hay países que combinan las dos cosas, que tienen recursos, antecedentes y que a eso lo potencia la fantasía, la ilusión: creo que Uruguay es de ese grupo del medio. Puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía".

El ex seleccionador de Argentina y Chile, que lleva más de 30 años como entrenador, enfatizó que trata de "incorporar lo nuevo" a su método de trabajo.

"Pero para eso necesito convencerme que lo nuevo sustituye a algo anterior con una versión que mejora. El paso del tiempo hace que la edad no ayude a la flexibilidad necesaria para incorporar métodos nuevos, ideas nuevas. Estuve más de un año sin trabajar y mucho de ese tiempo lo utilice para entender algunos recursos, algunas novedades, que el fútbol ofrece. Trabajo con gente 30 años menor que yo y evitan que uno imponga ideas antiguas y asome a ideas nuevas", indicó.

Más adelante el rosarino fue consultado sobre la expectativa que se ha generado en el público futbolero con su designación y se mostró cauteloso. "En los últimos 15 años del fútbol uruguayo ha habido una expresión muy superior a la que yo hice en mis 15 años más recientes como entrenador. Si hay expectativa, es desproporcionada y exagerada", manifestó, y aseguró que no se trataba "de falsa modestia", sino de "datos".

Bielsa estará al frente de la Celeste hasta 2026, con dos objetivos claros en el camino: la Copa América 2024 en Estados Unidos y el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La Eliminatoria comenzará en setiembre y tendrá la novedad de que clasificarán seis equipos de Sudamérica (un séptimo irá a repechaje), por lo que la posibilidad de clasificar aumenta.

La primera actividad al frente de la selección uruguaya serán los dos amistosos del mes de junio ante Nicaragua y Cuba, ambos en el Estadio Centenario.

En tanto, a principios de esta semana, Telemundo captó de forma exclusiva cómo fue el primer recorrido de Bielsa por el predio del Complejo Celeste, el centro de entrenamientos del conjunto uruguayo.

Bielsa llega a ser DT de Uruguay tras un período de cinco meses de la selección sin entrenador, luego de la salida de Diego Alonso el 2 de diciembre de 2022 tras la eliminación en fase de grupos del Mundial de Catar. En el medio hubo un interinato de Marcelo Broli para la doble fecha de marzo.