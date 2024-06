"Vamos dando pasos", dijo Bielsa tras la goleada ante Bolivia, pero rechazó aceptar el título de candidato: "Faltan pasos muy significativos"

El DT de la Celeste habló sobre el desempeño de los futbolistas, de lo que viene y de la importancia de los goles para los jugadores.

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, negó que Uruguay se consolide como uno de los candidatos a ganar la Copa América luego del segundo triunfo consecutivo en la competencia, tras la victoria 5-0 ante Bolivia. “Creo que vamos dando pasos, que lo de hoy fue mejor que lo anterior. Pero cuando uno quiere someterse a pruebas, como enfrentar a los más destacados, lo mejor es demostrar el poderío en la competencia y no anticiparlo”, afirmó.

“Me parece que para sacar las conclusiones que se plantean en la pregunta hay muchos pasos que no se han dado. Sin no valorar la fortaleza de los equipos que enfrentamos, esos equipos no figuran entre aquellos asignados previamente como los mejores equipos de esta competencia. Faltan algunos pasos muy significativos para convencernos de que Uruguay puede jugar el fútbol que uno puede imaginar en función de las individualidades que tiene”, agregó el DT.

En ese sentido, además, Bielsa remarcó que “haber ganado dos partidos, sin haber enfrentado a los mejores equipos de la competencia, no permite pensar que Uruguay se pueda definir previamente como uno de los equipos importantes de la competencia, eso es una presunción en función de los antecedentes y de los jugadores”: “Falta bastante para confirmarlo”.

Consultado específicamente por el triunfo 5-0 ante Bolivia, el entrenador apuntó: “Cuando un equipo crea muchas opciones de gol y convierte un porcentaje alto de esas opciones, ya hay un saldo positivo. La mayoría de las veces que Uruguay llegó a la altura del último tercio del campo rival, logró cambiar la velocidad de la jugada y convertir las posesiones en situaciones profundas, agresivas, con peligro. Hubo un período en el segundo tiempo donde la circulación y la posesión no se transformaron en peligro, pero en el resto del partido sí hubo posesión, circulación y peligro”.

“La identificación con la forma de jugar se va verificando partido a partido, y también considerando la cantidad de tiempo que se conserva el estilo durante el juego. En el segundo tiempo hubo un período donde la producción fue diferente. Si bien no sufrimos situaciones en nuestro arco, dejamos de crear peligro por un período de tiempo en el arco rival”, agregó.

Y sobre los cambios que propuso y el momento en que los hizo -sobre el final del encuentro-, Bielsa comentó que hace las variantes “guiado por lo que ve”. “Los cambios operan sobre el desarrollo del juego. Ganar en este partido a mí me pareció que las modificaciones las fui haciendo a medida que confirmé que las sustituciones que fui planteando eran convenientes”, indicó.

Finalmente, el DT celebró los goles celestes: “Convertir siempre aumenta la autoestima de quien hace el gol, sobre todo si son jugadores que tienen como tarea fundamental el convertir goles. El gol de Valverde fue muy de su estilo, que lo representa, y en algunos momentos del partido se asemejó al jugador que luce en el Real Madrid, y eso para nosotros y para él es un objetivo. Bentancur es un gran jugador y creo que le viene bien encontrarse con el arco”.

Y consultado sobre el pedido de la tribuna y posterior festejo por la entrada de Luis Suárez, Bielsa respondió: “Es un reconocimiento absolutamente merecido, con la trayectoria de Luis Suárez. Me parece legítimo, la gente quiere ver a sus ídolos y sin lugar a dudas Suárez lo es”.