Suárez se despidió del fútbol brasileño con doblete y llevó a Gremio al subcampeonato; mirá los goles

Suárez terminó como segundo goleador del campeonato con 17 tantos.

El delantero uruguayo Luis Suárez disputó este miércoles su último partido en la liga brasileña y marcó dos goles en la victoria de Gremio por 2-3 sobre Fluminense y que le dio el subcampeonato en el torneo al equipo de Porto Alegre.

El surgido en Nacional igualó a los 41 minutos el marcador, tras un pase del paraguayo Mathías Villasanti y eludiendo al arquero.

El segundo gol de Suárez y el tercero para Grêmio llegó a los 63 minutos, en un penal sufrido por el propio salteño y que el artillero cobró con el mismo estilo de picadita que hizo famoso a su excompañero de selección Sebastián 'el Loco' Abreu.

Suárez terminó también como segundo goleador del torneo con 17 anotaciones, las mismas de Tiquinho Soares (Botafogo) y a tres de Paulinho (Atlético Mineiro), que se erigió como el máximo artillero.

Sin dar indicios de cuál será su futuro club en 2024, que todo parece sería el Inter Miami, Suárez expresó su nostalgia por dejar al equipo brasileño.

"Es perfecto terminar el año con el Gremio por todo lo que ha pasado. Cerrar un año en el Maracaná, el templo del fútbol mundial, sin haber marcado todavía en el Maracaná, creo que ha sido genial", celebró Suárez al final del partido en declaraciones a la TV Globo.

El charrúa recordó que Grêmio, sin jugadores de renombre y retornando de la segunda división, "hizo lo mejor por la afición", que siempre los apoyó.

"Mi mujer me dijo ayer: 'Ve y diviértete mucho, porque te lo mereces por el año que has tenido en Brasil'. Eso es lo que he hecho hoy, he venido a disfrutar, a divertirme, a marcar goles y a ayudar al Grêmio a volver a la Libertadores", destacó Suárez.

En total fueron 29 goles y 17 asistencias en todos los torneos disputados este año con Grêmio, una marca que lo llevó nuevamente a ser convocado para la selección de su país.

