"Un clásico que va a quedar en el olvido", dijo Aguirre tras el empate sin goles entre Peñarol y Nacional

"Entramos en ese juego y no pudimos hacer lo que mejor hacemos que es asociarnos y generar situaciones de gol", analizó el técnico.

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre, habló con Tenfield tras el partido clásico que terminó sin goles y aseguró que fue un encuentro "muy disputado". En este sentido, dijo que "tenía mucha expectativa de poder ganar".

"Como no lo logramos no es que sea un mal resultado, pero vinimos por otra cosa", consideró, y aclaró que no merecieron el triunfo. "Queríamos ganar, tuvimos algunas situaciones, ellos también", expresó el entrenador.

Aguirre consideró que el empate "estuvo bien" pero que sus futbolistas no jugaron como esperaba. "Comenzamos bien, tuvimos ahí esas situaciones, después el partido se empezó a enredar, muchas pelotas largas y eso nos complicaba", detalló.

"Entramos en ese juego y no pudimos hacer lo que mejor hacemos que es asociarnos y generar situaciones de gol, más allá que tuvimos algunas", analizó. Y cerró: "un clásico que va a quedar en el olvido y a pensar en la copa que ahora es lo inmediato".