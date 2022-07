Vuelve el fútbol: la Mutual levantó el paro y el viernes arranca la cuarta fecha del Intermedio

"Ante inquietudes que trasladamos a la autoridades, tuvimos buena recepción y algunas soluciones", dijo Diego Scotti, presidente de la gremial.

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) resolvió este miércoles en asamblea levantar el paro que inició la semana pasada a raíz de episodios de violencia y amenazas contra jugadores y directivos del club Villa Española.

Tal como fuera informado, Villa Española emitió un comunicado el pasado jueves informando que el jugador Santiago “Bigote” López tomó la decisión de retirarse debido a los “hechos de extrema violencia” registrados en los últimos días. Por este mismo motivo, la actual directiva también decidió presentar la renuncia. El caso está en manos del fiscal de Flagrancia Fernando Romano.

"Luego de la reunión con los futbolistas y con el respaldo de las autoridades, el compromiso que asumieron y la buena devolución al paquete de medidas que presentamos, los futbolistas decidimos volver a la actividad (...) Ante inquietudes que trasladamos a la autoridades, tuvimos buena recepción y algunas soluciones", dijo el presidente de la gremial, Diego Scotti.

Más temprano, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recibió a una delegación de la Mutual y a la salida anunció que se les habían "dado las garantías" para la práctica del deporte: "Tenemos un plan concreto para poder abordar los partidos que quedan”.

“La Mutual hizo un planteo firme, de preocupación, que me parece correcto, y nosotros vamos a generar un operativo que va a darle tranquilidad a los jugadores, también a los dirigentes y a la propia población”, comentó. En los partidos que quedan del torneo Intermedio, dijo Heber, se pidió un “refuerzo” de la presencia policial.

Así se juega la fecha 4

La cuarta fecha del campeonato comenzará el viernes a las 15:00 en el Parque Saroldi. Albion -puntero de la Serie A- hará de local en el Prado ante Montevideo City Torque, que llega un punto por detrás.

El sábado habrá tres partidos: Deportivo Maldonado vs. Wanderers en el Domingo Burgueño Miguel a las 10:00, Liverpool vs. Rentistas en Belvedere a las 15:00 y Nacional -puntero de la Serie B- vs. Plaza Colonia a las 20:00.

Danubio y River Plate se encargarán de abrir el domingo a las 12:00 en Jardines del Hipódromo, luego será el turno de Boston River y Defensor en Flores a las 16:00 y de Peñarol y Fénix en el Campeón del Siglo a las 19:00.

La fecha se cierra el lunes con Cerrito haciendo de local en el Parque Palermo ante Cerro Largo desde las 19:30.