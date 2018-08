Gobierno argentino se reunirá este martes con autoridades del FMI; preparan paquete de medidas para revertir desconfianza de inversores

Desde el FMI afirmaron que Argentina cuenta con "pleno respaldo y confianza".

En Argentina, el dólar arrancó este viernes con una leve suba. Pero cuando se conoció que el Banco Central iba a realizar tres subastas en el día por un total de 675 millones de dólares, la divisa empezó a caer. Así, en los bancos ya se registraban bajas de alrededor de $1, con cotizaciones que iban entre los $38,50 y los $39,50. Este jueves, la divisa había cerrado a $39,77, según el promedio del Banco Central.

El equipo económico y el gabinete de Gobierno llegaron a media mañana de este viernes a la residencia de Olivos para analizar la situación junto al presidente Macri. En un comunicado de última hora, el vocero del FMI Gerry Rice afirmó:

My statement today on talks with Argentina: pic.twitter.com/PhzbdWjaVF

— Gerry Rice (@IMFSpokesperson) August 31, 2018