"Basta de palabras y de 25 años de negociación": Lacalle llamó a concretar acuerdo del Mercosur con Europa durante cumbre UE-Celac

"Me cuesta mucho explicarles a mis hijos adolescentes que llevamos 25 años en ponernos de acuerdo con este mundo que ha cambiado tanto", afirmó el presidente uruguayo en Bruselas.

“Basta de palabras y de 25 años de negociación”. Ese fue el mensaje del presidente Luis Lacalle Pou para referirse a la falta de avances en la concreción del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). ¿En qué contexto? En el marco de su discurso durante la cumbre que se desarrolla en Bruselas (Bélgica) entre los países de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

De antemano se sabía que uno de los grandes temas sobre la mesa sería abordar un acuerdo que permanece estancado, y que ambas partes están interesadas en destrabar; sin embargo, no hay el mismo interés en ceder en algunas posturas, sobre todo desde el lado europeo, en relación a políticas ambientales y climáticas en las que la producción se desarrolla en Latinoamérica.

Durante su discurso -que duró casi cuatro minutos- en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, Lacalle Pou se refirió este martes primero al concepto de “optimismo crítico”. “¿Cuál es el espíritu con el que llegamos a esta reunión? Hay un libro del sueco Hans Rosling, ‘Factfulness’, que en base a datos de los últimos tiempos tiene un optimismo del desarrollo humano. Y ese espíritu es con el que venimos: un optimismo crítico. Ese optimismo está lejos de ser autocomplaciente”, dijo.

“Como pertenecientes a América Latina, venimos conscientes de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. No somos solo generadores de materia prima, que lo somos; no solo somos productores de energías limpias, que lo somos; no solo somos diversidad ambiental, que lo somos”, argumentó Lacalle Pou, y agregó: “Básicamente, América Latina en su diversidad encuentra a su gente, a su esfuerzo, a su trabajo, a su conocimiento, a su investigación, a la creación”.

Ya con ese escenario sobre la mesa, Lacalle Pou fue al punto central de su participación: el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

“Ese optimismo crítico nos hace pensar que debemos avanzar como dicen los anglosajones: ‘walk the talk’. Basta de palabras y de 25 años de negociación. Me cuesta mucho explicarles a mis hijos adolescentes que llevamos 25 años en ponernos de acuerdo con este mundo que ha cambiado tanto”, afirmó Lacalle Pou.

Entre lunes y martes, presidentes y cancilleres del Mercosur y la Unión Europea mantuvieron distintas reuniones, y todos coincidieron en el interés compartido de concretar el acuerdo que lleva años negociándose.

“Cuando veo a los líderes de mi región, del Mercosur, y de la Unión Europea con ese ánimo de acordar en pequeños pasos nos parece una buena cosa, en este mundo tan interconectado, tan vertiginoso, donde lo que tenemos que trabajar, recuperar y fortalecer es la confianza”, dijo Lacalle Pou, y agregó: “La confianza genera esperanza, y la esperanza mueve al individuo en nuestro mundo”.

En esa misma línea, el presidente uruguayo planteó que entiende que todos los países busquen proteger a sus pueblos, pero que cree ese proteccionismo no puede ser desmedido.

“Uruguay tiene altos estándares democráticos, de desarrollo humano, de cuidado del medio ambiente, de fortaleza institucional, de respeto a las leyes. Y todo eso nos hace venir a estas reuniones, ir al resto del mundo, de brazos abiertos. Realmente creemos en la integración. Entendemos que muchos países se protejan, lo que no compartimos es el proteccionismo exacerbado. Todos vamos a proteger a nuestros connacionales, de eso se trata nuestra vocación y el motivo por el que se nos ha electo”, dijo el presidente, y agregó: “Sin perjuicio de eso, creo que tenemos una preciosa oportunidad de, en este mundo que nos requiere decisiones rápidas, tomarlas en estas exigencias que tiene este entorno, y rápidamente la confianza. Entre nosotros, entre nuestros pueblos y la confianza con la gente que nos puso en este hermoso desafío que es gobernar nuestros países”.

¿En qué contexto se dan esas declaraciones? Puede entenderse como una respuesta a discursos como el del presidente francés, Emmanuel Macron -con quien Lacalle se reunió este martes en Bruselas-. Y es que Francia es uno de los países que se ha mantenido firme en sus condiciones para poder concluir el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, y eso ha enfriado las esperanzas de quienes aspiran a cerrarlo este año.

"Un acuerdo con los países latinoamericanos no es posible si no respetan los acuerdos de París (sobre el clima) como nosotros y si no respetan las mismas restricciones medioambientales y sanitarias que nosotros imponemos a nuestros productores", declaró Macron en febrero de este año. "Cuando se imponen restricciones a nuestros productores, nosotros debemos imponérselas a la alimentación que importamos, algo que no se hace lo suficiente a nivel europeo", agregó en ese entonces.

En un tono similar al de Lacalle se expresó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su intervención el lunes en la cumbre. "La defensa de los valores ambientales, que todos compartimos, no puede ser excusa para el proteccionismo. El poder adquisitivo del Estado es una herramienta fundamental para las inversiones en salud, educación e innovación" dijo Lula en Bruselas.

La cuestión de la acción contra la deforestación en la región amazónica se tornó el centro de un agrio debate que en la práctica puso un freno a las negociaciones por un acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur. Los dos bloques habían anunciado en 2019 un principio de acuerdo, pero las políticas ambientales del entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro hicieron encenderse las alertas, y la UE exigió un capítulo adicional al acuerdo sobre protección ambiental.

Al hablar en la apertura de la cumbre este lunes, Lula dijo que los países sudamericanos quieren "asegurar una relación comercial justa, sostenible e inclusiva", y que el acuerdo UE-Mercosur "debe basarse en la confianza mutua y no en las amenazas".