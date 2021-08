CNN despidió a tres empleados que fueron a la oficina sin estar vacunados

El presidente de la compañía, Jeff Zucker, escribió en un documento dirigido a sus empleados que la tolerancia de la empresa es "cero" en este terreno, y detalló que se había decidido echar a los tres trabajadores luego de conocer que habían concurrido a trabajar pese a no contar con la vacuna anticovid.

La cadena de noticias CNN despidió a tres empleados que violaron el protocolo establecido a partir de la irrupción del Covid-19 y concurrieron a la oficina en Estados Unidos sin estar vacunados contra la enfermedad, de acuerdo a lo que reportaron medios locales.

El presidente de la compañía, Jeff Zucker, escribió en un documento dirigido a sus empleados que la tolerancia de la empresa es "cero" en este terreno, y detalló que se había decidido echar a los tres trabajadores luego de conocer que habían concurrido a trabajar pese a no contar con la vacuna anticovid. Zucker no precisó dónde se desempeñaban estas personas, qué cargos tenían ni tampoco cómo se descubrió que no estaban inoculados.

El ejecutivo añadió que en las próximas semanas la empresa podría requerir un certificado de vacunación.

De acuerdo a lo que informa The New York Times, CNN había anunciado a sus empleados meses atrás que deberían estar vacunados para retornar a sus oficinas cuando dejaran atrás el trabajo remoto que se había puesto en marcha a raíz de la pandemia.