El cumpleaños de la primera dama argentina por dentro: divulgan videos que muestran cómo fue el festejo en Olivos

Hace días que en Argentina se instaló la polémica luego que se conociera una foto de mediados de julio de 2020 que muestra cómo la primera dama, Fabiola Yáñez, festejó su cumpleaños en la quinta presidencial de Olivos, cuando regía en el país una estricta cuarentena ordenada por su pareja, el presidente Alberto Fernández.

Este miércoles el medio oficialista El Destape divulgó varios videos que muestran cómo fue por dentro parte de la fiesta que realizó Yáñez para un grupo de amigos.

En uno de los videos se ve a la primera dama, con una vela en la mano, mientras el grupo invitado a Olivos entona el "feliz cumpleaños". "Gracias", dice Yáñez, y tira un beso hacia quien registra el momento.

En otro de los videos conocidos este miércoles se observa un brindis, mientras de fondo suena el "feliz cumpleaños". En ambas filmaciones aparece el presidente Fernández.

Fernández reconoció el pasado viernes que fue un error la celebración de cumpleaños de la primera dama.

"El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse. Definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido", dijo Fernández, cuando fue interrumpido por los aplausos de los presentes en una conferencia de prensa que encabezó.

Criticado por supuestamente haber echado la culpa a su pareja, el mandatario volvió a referirse al tema días más tarde. “El único responsable por la cena soy yo”, dijo en un acto en La Matanza este lunes.

“Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo: me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Y si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes”, indicó.