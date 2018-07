El expresidente colombiano Álvaro Uribe renunció a su banca como senador tras ser vinculado a una investigación judicial por presunto soborno y fraude

El exmandatario dijo sentirse "moralmente impedido" para ejercer como senador.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe dijo:

La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 24, 2018