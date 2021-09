El mensaje del ministro de Economía de Brasil a Argentina: "Vamos a modernizar el Mercosur y los que estén incómodos que se retiren"

Paulo Guedes aseguró que no aceptarán que el bloque sea una "herramienta de ideología".

El ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, volvió a defender este lunes la "modernización" del Mercosur, e invitó a retirarse a "los que estén incómodos", en medio de tensiones con Argentina sobre la flexibilización del bloque.

"Nuestra postura es avanzar. No vamos a salir del Mercosur, pero no aceptaremos un Mercosur como herramienta de ideología (...) Mercosur es una plataforma de integración en la economía global. Si no cumple esa función, lo vamos a modernizar y los que estén incómodos que se retiren", dijo Guedes en un evento de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés).

"Argentina dijo eso un día a los otros: el Mercosur es como es y los que quieran que se retiren. Vamos a devolver eso a Argentina", añadió.

Las autoridades argentinas se niegan a avanzar hacia una mayor flexibilización comercial y una reducción de la tarifa externa común (TEC), exigida por el gigante sudamericano, que tiene presidencia de turno, y Uruguay.

Paraguay, el cuarto miembro del bloque, mantuvo hasta ahora una postura equidistante.

"Los argentinos quieren transformar [el criterio de] unanimidad para hacer cambios en el Mercosur en vetos", dijo el ministro.

Argentina "no nos impidas avanzar. Brasil se mantendrá firme en esa posición, y Argentina parece estar muy firme en una posición antagónica, de decir 'nadie puede dar un paso al frente porque estoy en dificultades" económicas, agregó.

Brasil y Uruguay plantean la posibilidad de negociar individualmente con terceros países o bloques.

Una norma que data del año 2000 prevé que los socios del bloque deben contar con la anuencia de sus contrapartes para sellar negociaciones de ese tipo.

Sin embargo, el presidente Luis Lacalle Pou dio el primer paso cuando anunció a inicios de este mes que Uruguay comenzó a trabajar con China en un posible acuerdo bilateral de libre comercio.

En base a AFP